Hoogste tijd om je huis een opfrisbeurt te geven? Lees hier alles over de City Loft, een van de vier toonaangevende woonstijlen van KARWEI. En kijk hoe blogger Elisah Jacobs van interiorjunkie.com van haar huis een city loft maakt.

VIVA samen met KARWEI

Groots en meeslepend

Wonen in een city loft betekent groots en meeslepend leven en genieten van sophisticated design. Ingetogen kleuren, rijke materialen en volop glans van messing, glas, fluweel en gepoetst, donker houtwerk: dat vormt de basis van de city loft. De basis van dit interieur? Dat zijn deze musthaves:

1. Pvc op de vloer: dé trend van dit najaar. De Flexxfloor Click is de perfecte basic: een vloer met echte houtstructuur en makkelijk te leggen bovendien. Oersterk en hij is en blíjft mooi – daarom heb je er ook dertig jaar garantie op!

2. Who’s afraid of the dark? Donkere kleuren en rijke materialen – denk: fluweel en suède – zorgen voor extra luxe. Dus zet je houtwerk strak in de lak met hoogglans zwart. Het effect op een deur, lambrisering of tussenwand is spectaculair.

Elisah: ‘Het okergoud op mijn muren past perfect bij de City Loft-woontrend. Met de gitzwarte schouw leende deze hoek zich uitstekend voor een styling in de City Loft-stijl.’

3. Behangdessins, ofwel papierkunst. Dit hexagonpatroon is een echte designklassieker. De zeshoek doet het vooral goed in een modern, minimalistisch interieur met strakke lijnen. De geometrische patronen doorbreken die rechte lijnen op een subtiele manier. Dit behangetje is zonder twijfel onze favoriet.

4. Wat mooi is, mag gezien worden. En dat geldt ook voor hanglamp Lasse. Door z’n strakke, asymmetrische design geeft de messing lamp een flinke dosis glamour. Waar je maar wilt.

5. Mooie lichtinval van half-transparante rolgordijnen én maatwerkgordijnen die zorgen voor warmte in huis: dat noemen we the best of both worlds. Mooi: het ingeweven hexagonpatroon en de glanzende stof. De lichte tint van het rolgordijn past er perfect bij.

Elisah: ‘City Loft is vooral strak qua woonstijl, maar ik hou ervan om nog iets industrieels aan toe te voegen, zoals de gitzwarte tea trolley of de zwarte spiegel van staal. Daarnaast mogen planten natuurlijk niet ontbreken. Leuk: KARWEI verkoopt nu ook planten in een weckpot. Mijn persoonlijk favoriet? Dat is tafellamp Finn.’

6. Een designwand met verticale latten: briljant in al z’n eenvoud. En makkelijk te maken: dat kun jij ook. Het donkere hout zorgt voor instant luxe. Doordat de latten met een kleine tussenruimte zijn bevestigd, krijg je een spannend lijnenspel. Met minimale middelen heb je dit wandidee in een middag gerealiseerd. Voilà moderne loftlook!

Stay tuned…

KARWEI heeft vier woonstijlen ontworpen, waarbij alles zorgvuldig op elkaar is afgestemd. Elisah vertelt je op viva.nl binnenkort meer over de andere stijlen. Een sneakpeak: Green House, dat lééft door al het groen. Cosy Cabin, met warme kleuren en comfortabele materialen. En Artist Home: neutrale kleuren met zwarte lijnen. Stay tuned, zo kun je jouw favoriete stijl straks gemakkelijk zelf toepassen.