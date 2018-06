Met deze hippe sieraden steel jij deze zomer de show

De sieraden van AziBi-iBizA springen bij een eerste blik al direct in het oog. Armbanden, enkelbandjes, kettingen, oorbellen en ringen met een pure, eigen uitstraling – je ziet meteen met hoeveel liefde en aandacht ze zijn gemaakt. Net zo bijzonder als de sieraden zelf, is het verhaal erachter.

VIVA samen met AziBi-iBizA

Bedenkster en eigenaresse Denise Wielink vertelt: ‘Een paar jaar geleden kreeg ik te maken met verschillende hernia’s en operaties, waardoor ik alleen maar kon liggen zonder veel zicht op echt herstel. Een moeilijke situatie, maar ik ben een heel positief mens en ik besloot te kijken wat ik in deze omstandigheden wél kon doen. Ik houd erg van mooie schelpen, stenen, kleuren en sieraden en ik bedacht dat ik liggend misschien wel zelf armbandjes kon leren maken. En dan liefst met in gedachten de sfeer en stijl van het relaxte, hippe, gekke en mooie Ibiza, waar ik vaak met mijn gezin geweest ben. Ik zocht online mooie, natuurlijke materialen en zo kwamen de eerste armbandjes tot stand. Wat begon als een zelf bedachte ‘bezigheidstherapie’, ontwikkelde zich in no time tot een beginnende collectie. En die bleek in de smaak te vallen bij de eerste afnemers. AziBi-iBizA was geboren!’

Bloeiende samenwerking

Gelukkig kwam Denise weer op de been, dankzij de plaatsing van een zogeheten neurostimulator, waardoor ze tegenwoordig weer pijnvrij én mobiel is. En dat komt goed uit, want AziBi-iBizA is uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf. ‘Het denk- en ontwerpwerk doe ik nog steeds zelf, maar voor de productie zijn we een samenwerking aangegaan met de organisatie Lucrato bij ons in Apeldoorn. Dat is een maatschappelijke onderneming waar talentvolle mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Echte kanjers die net zoveel liefde stoppen in het maken van de sieraden als ikzelf. De collectie is te vinden in een groeiend aantal exclusieve winkels in het land, maar natuurlijk ook online via onze website.’

Classy maar hip

‘Ik werk het liefst met natuurlijke materialen, halfedelsteen en hout, maar mijn favoriet is denk ik toch wel schelp. Ik struin alles af op zoek naar mooie schelpen: op welke stranden zijn deze schelpen te vinden, of in welke zee leeft dit exotische diertje? Gelukkig heb ik na een hele zoektocht een specialist gevonden die uit deze exotische schelpen de vormen kan halen die ik graag wil voor mijn sieraden. Zo kom ik steeds weer op nieuwe ideeën en bespreek met hem wat er mogelijk is.’ De essentie wat betreft nieuwe creaties blijft volgens Denise altijd hetzelfde: stijlvol, betaalbaar, afwisselend en stoer. ‘Mooi voor jezelf maar natuurlijk ook als cadeautje voor je lieve vriendin, zus, moeder of wie dan ook die je lief is. Geniet van het moois in je leven’.

