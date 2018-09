Hoe overleef je financieel gezien een break-up?

Een break-up: altijd verdrietig en pijnlijk. Terwijl je nog vol in de ontkenningsfase zit en nergens aan kán en wil denken, moeten er ook nog eens belangrijke financiële beslissingen worden gemaakt. Dat is wel het laatste waar je zin hebt. Financieel gedoe, terwijl je liefdesverdriet hebt. Hoe ga je daarmee om?

Een koophuis, een gezamenlijke auto, een hond waar jullie gek op zijn: wanneer je uit elkaar gaat, kom je erachter hoeveel je samen deelt en hoe lastig het kan zijn om hier een verdeling in te maken. Want hoe bepaal je wie er in het huis blijft wonen? Wat doen jullie met de auto? En wie neemt de zorg voor jullie huisdier op zich? Aegon begrijpt dat je totaal niet zit te wachten op geldkwesties rondom een break-up. Want financiële beslissingen maken met een hoofd dat er niet altijd bij is, is niet ideaal. Daarom helpt Aegon je een handje. Met deze tips kom jij in ieder geval niet in de financiële problemen.

1. Breng je papierwerk op orde

