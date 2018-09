Dit wist je nog niet over hondsdolheid: vijf verrassende feiten

In ons land worden er maar liefst 2,2 miljoen honden als huisdier gehouden. Dat houdt in dat één op de zeven Nederlanders zijn huis met een hond deelt. We kunnen onszelf dus gerust hondenliefhebbers noemen. Gelukkig heeft het overgrote deel van deze honden een goed leven. Maar sta jij er wel eens bij stil dat niet alle honden op deze wereld dat geluk hebben?

VIVA Samen met World Animal Protection

Wanneer je na een lange dag naar huis gaat en de sleutel in het slot draait, komt je viervoeter enthousiast aangerend. Hij heeft je gemist. En kwispelen dat ie doet. Herkenbaar? Ja, een hond voelt voor veel mensen als een trouwe vriend, een maatje. Het is dan ook niet voor niks dat mensen en honden al zo’n 15.000 jaar samenleven. Maar niet overal ter wereld hebben honden een zorgeloos leven. Wist je bijvoorbeeld dat in sommige landen honden vaak massaal worden afgemaakt, uit angst dat ze mensen besmetten met hondsdolheid? Hoewel in Nederland geen hondsdolheid meer voorkomt, overlijden jaarlijks bijna 60.000 mensen en miljoenen honden in de wereld door deze dodelijke virusinfectie. En daar moet verandering in komen.

Wat is hondsdolheid?

Hondsdolheid, ook wel rabiës genoemd, is een besmettelijke ziekte en wordt overgedragen door een virus. Besmette dieren dragen het virus bij zich en kunnen dat overdragen op mensen. Als een mens hondsdolheid oploopt, zijn de eerste symptomen griepachtige klachten, zoals koorts. Daarna zijn de klachten: kramp in de spieren die steeds erger wordt, stuipen: bij een stuip begint het hele lichaam te schokken, verlamming, problemen met slikken en ademen en soms wordt een persoon met rabiës bang voor water. Iemand met rabiës raakt uiteindelijk in coma en overlijdt.

5 Feiten over deze ziekte

Wist je dat..

1. Hondsdolheid kan dodelijk zijn, maar is in de incubatietijd goed te behandelen;

Zodra een patiënt de symptomen van hondsdolheid krijgt, is genezing niet meer mogelijk. Gelukkig kent de ziekte een lange incubatietijd – enkele weken tot zelfs een jaar – waarin behandeling eigenlijk altijd succesvol is. Nog altijd worden mensen, in met name Azië en Afrika, niet of onvoldoende behandeld door gebrek aan kennis en medicatie. Dit wordt naar schatting 60.000 mensen per jaar fataal, onder wie veel kinderen.

2. Hondenbeten: verreweg de belangrijkste bron van besmetting;

Mensen en dieren raken besmet door speeksel van een dier dat hondsdolheid heeft – meestal door een beet, maar ook als een besmet dier een ander krabt of likt, kan het virus in het lichaam komen door wondjes in de huid of via de ogen of mond. Als mensen hondsdolheid oplopen, is dat in 99 procent van de gevallen door een hondenbeet.



3. Het doden van honden om hondsdolheid te bestrijden, is niet effectief;

Het is vrijwel onmogelijk om hondsdolheid uit te roeien door honden te doden. Honden kunnen zich snel voortplanten, wat de hondenpopulatie in stand houdt. Bovendien zorgt het doden van honden ervoor dat de dieren gaan zwerven; uit angst vluchten de honden weg uit het gebied. Dat trekt weer andere honden aan, omdat er meer voedsel beschikbaar komt.

4. Vaccinatieprogramma’s zijn wél effectief;

Vaccinatieprogramma’s in Europa en Amerika zijn wél succesvol geweest tegen hondsdolheid. In Nederland vond in 1962 de laatste besmetting op een mens plaats. Een uitbraak van hondsdolheid onder vossen werd in de periode 1988-1992 nog effectief bestreden door middel van het vaccin.



5. World Animal Protection pakt hondsdolheid op een diervriendelijke, effectieve manier aan;

De enige verantwoorde manier om hondsdolheid tegen te gaan, is het massaal vaccineren van honden. World Animal Protection werkt samen met supporters en donateurs om dieren waar ook ter wereld, te beschermen. En dat is hard nodig, want dieren kunnen helaas niet voor zichzelf opkomen. Sinds het begin van hun werk voor honden heeft deze organisatie al een miljoen vaccinaties gezet.



Alle kleine beetjes helpen

Door honden in de betreffende gebieden te vaccineren en steriliseren en voorlichting te geven aan inwoners, kan er een einde komen aan deze wrede en zinloze acties. Wist je dat hondsdolheid uitdooft als zeventig procent van de hondenpopulatie is gevaccineerd? Er is dus genoeg hoop. Als we allemaal een steentje bijdragen, kan onze generatie al een einde maken aan deze ziekte. Dat wil jij toch ook?

Dol op honden? Doneer!

Al voor € 3 doneer je een vaccinatie tegen hondsdolheid, waarmee je zowel hond als mens redt. Als je daar geen goed gevoel van krijgt… En als we allemaal een ministeentje bijdragen, moeten we op Wereld Rabiës Dag op 28 september genoeg geld ingezameld hebben om 50.000 honden te kunnen vaccineren. Let’s go for it!