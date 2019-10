Heb jij borstimplantaten? Houd ze in de gaten

Zo’n 200.000 Nederlandse vrouwen hebben borstimplantaten. Omdat ze na een borstamputatie hun decolleté terug wilden of gewoon graag een cup groter wilden. Ben jij daar ook 1 van? Dan is het belangrijk ze regelmatig te checken.

Heb jij Biocell-borstimplantaten? Dan heb je een iets grotere kans op ALCL, een zeldzame vorm van lymfeklierkanker, blijkt uit onderzoek. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport roept daarom iedereen met borstimplantaten op om alert te blijven en op de symptomen van BIA-ALCL te letten.

Blijf alert

Voor vrouwen zonder borstimplantaten is het risico op ALCL 0,00003%, voor vrouwen met implantaten is dit 0,014%. Omdat de ziekte zo zeldzaam is, is de kans op het krijgen hiervan voor de laatste groep nog steeds heel erg klein. Daarnaast is de genezingskans bij op tijd behandelen 95%. Er is dus geen reden voor paniek: je hoeft je borstimplantaten niet meteen preventief te laten verwijderen. Wat je wel moet doen: alert blijven op de symptomen van BIA-ALCL.

Welke implantaten heb jij?

Alleen met borstimplantaten van het merk (Natrelle) Biocell van de firma Allergan heb je een aangetoonde verhoogde kans op BIA-ALCL. Sinds het najaar van 2018 wordt dit type borstimplantaten niet meer gebruikt in de EU. Twijfel je of je Allergan Biocell implantaten hebt? Check dan het kaartje met implantaatgegevens dat je van jouw plastisch chirurg hebt gekregen. Ben je dit kaartje kwijt? Neem dan contact op met je behandelend plastisch chirurg of de kliniek waar je bent behandeld.

De symptomen

Als je borst met prothese opzwelt of er is een al dan niet pijnlijke knobbel zichtbaar of voelbaar, ga dan naar je huisarts of je behandeld plastisch chirurg. Je kunt problemen met implantaten ook melden bij het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten. Kijk voor meer informatie op borstkanker.nl of nvpc.nl (de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie).

Doe de check

1 . Controleer welke borstimplantaten je hebt

2 . Let op de symptomen

3 . Onderneem actie als je twijfelt of je zorgen maakt