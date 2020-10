Deze factoren zijn het meest van invloed op jouw innerlijke balans

Je mentale gezondheid heeft veel invloed op je innerlijke balans, evenals je nuttig voelen. Lees hieronder welke factoren nog meer van invloed zijn op je innerlijke balans en welke vragen hierover kwamen tijdens de livestream over lekker in je vel zitten.

Innerlijke balans betekent dat je goed kan omgaan met emoties en niet door het minste of geringste van je stuk bent gebracht. Uit het voel-je-goed onderzoek* van Etos blijkt dat je mentale gezondheid het meest van invloed is op deze balans en de mate van stress die je ervaart relatief het minst.

#1 Je mentale gezondheid

Je mentale gezondheid heeft nogal invloed op je innerlijke balans. Meer dan alle andere factoren, blijkt uit het voel-je-goed-onderzoek van Etos. Voor een goede mentale gezondheid is het belangrijk dat je emoties niet uit de weg gaat maar ze juist een plek geeft. En vergeet het belang van bewegen niet. Ook dagelijks bijhouden waar je dankbaar voor bent kan wonderen doen voor je gestel. Merk je dat sombere of negatieve gedachten niet vanzelf weggaan, dan kun je last hebben van een stemmingsstoornis. Een bezoekje aan de huisarts is dan geen overbodige luxe.

#2 Hoe nuttig jij je voelt

Wist je dat je nuttig voelen meer invloed heeft op je innerlijke balans dan veel stress ervaren? Elk mens wil een rol hebben in de maatschappij, van betekenis zijn en trots zijn op zichzelf. Als je leven richting heeft, voel je je beter. Sleur heeft daarentegen vaak een minder positieve uitwerking op je goede gestel. Hoe je die doorbreekt? Door iets te doen dat betekenis geeft. Dat hoeft niet groot te zijn. Je huis opruimen of schoonmaken kan je al nieuwe positieve energie geven. Net als een stuk wandelen in de natuur.

#3 Of er genoeg tijd is voor ontspanning

Als je het superdruk hebt op werk en met je sociale – of gezinsleven, kom je soms maar moeilijk aan echt ontspannen toe. Toch is het belangrijk voor je innerlijke balans om stressvolle tijden af te wisselen met momenten waarop je ontspant. Dus of het nu onder lichte dwang moet of niet, maak tijd voor yoga, sporten, een boek, nou ja, voor jezelf. Heb je een bad maar gebruik je het nooit? Breng daar verandering in. Me-time is zó belangrijk!

#4 Je slaappatroon

Slechte nachten zijn killing voor je gemoed. Je lontje wordt korter en ook je gevoel voor humor slinkt. Als je slaapt laadt je emotionele motor op en verwerkt je brein de dingen die er spelen. Zo kun je er de volgende dag weer tegenaan. Tijdens de livestream met Etos kwamen er meerdere vragen binnen over een goede nachtrust. De belangrijkste tips? Zorg voor regelmaat, een donkere en frisse slaapkamer en vermijd opwekkende dranken zoals alcohol of koffie in de avond. Oh ja, en laat die beeldschermen op tijd links liggen.

#5 Hoeveel stress je ervaart

Stress heeft invloed op je innerlijke balans maar minder dan alle factoren hierboven, blijkt uit het onderzoek van Etos. Een beetje druk op de ketel is namelijk ook wel lekker. Het houdt je scherp. En als de stress voortkomt uit een drukke baan die voldoening geeft of een verbouwing die tot iets moois leidt, voel je je waarschijnlijk ook nuttig. En je las hierboven al hoe belangrijk dat is. Als stress je nachtrust verstoort of lichamelijke klachten geeft, doet het je innerlijke balans geen goed meer. Wissel stressvolle tijden dan ook altijd af met ontspannen bezigheden, ook al denk je dat je daar geen tijd voor hebt.

