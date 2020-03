Hoe jij de wereld kunt inspireren door jezelf te zijn

Internationale Vrouwendag is een goed moment om even stil te staan bij de positie van vrouwen en hoe jij daaraan kunt bijdragen. Maak een statement door te laten zien wie je bent, want je mag gewoon jezelf zijn zoals jij dat wilt.

VIVA samen met Esprit

Vrouwen die minder verdienen in dezelfde functies, topfuncties die worden ingepikt, vrouwen die niet financieel onafhankelijk kunnen zijn en vrouwen die vanzelfsprekend de zorgtaken op zich nemen: de lijst met verschillen tussen mannen en vrouwen is nog steeds lang. En als je denkt dat de kloof anno 2020 steeds minder wordt, dan heb je het mis. Uit het Gender Gap Report 2020 blijkt dat als de ontwikkeling van gendergelijkheid op hetzelfde tempo doorgaat dat pas over 257 jaar gender equality tussen mannen en vrouwen is behaald. Tijd voor actie, dus!

What to do?

Deze ongelijkheid blijft onder andere in stand door stereotypering van vrouwen. Om deze beeldvorming open te breken zijn rolmodellen meer dan nodig. Anderen die je inspireren om buiten de bepaalde kaders te denken. Vrouwen die je laten zien hoe het anders kan en hun succesverhalen delen, waaraan je je kunt optrekken. Vrouwen zoals… jij!

Laat zien wie je bent

Je hebt hem vast voorbij zien komen; de video Be a lady, they said! van Cynthia Nixon over de verwachtingen en schoonheidsstandaarden die vrouwen opgelegd krijgen. De video toont de regels waarmee vrouwen worden geconfronteerd. Er zijn zó veel regels, maar uiteindelijk gelden er maar een paar: die van jou. Het is goed zoals je bent, als je maar oprecht jezelf bent. Je hoeft het niet te benoemen, je moet het gewoon zijn. Want: het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Baan je eigen weg, rule je eigen regels en inspireer anderen om dat ook te doen.

Doe het gewoon

Deze belangrijke boodschap ga je dit voorjaar vaker voorbij zien komen, want het is de rode draad van Esprit’s lentecampagne. Esprit slaat dit jaar opnieuw de handen ineen met UN Women om zich hard te maken voor een sterkere positie van vrouwen. Als kick-off organiseerde het modemerk in Amsterdam een event voor en door powerful women waar ook VIVA hoofdredacteur Debby Gerritsen bij aanwezig was. Ze sprak onder andere over de focus van VIVA en VIVA400. “Bij VIVA vinden we het heel belangrijk dat je als vrouw mag zijn wie je wilt zijn. We proberen ons dan ook hard te maken voor onderwerpen als female empowering, diversiteit en body positivy en ageshaming. Grote termen, al benoemen we dat niet zo. We doen het gewoon.”

#YouRule

Met een kick ass nieuwe collectie – inclusief limited T-shirt om een statement te maken – breekt Esprit deze lente de regels open en laat het de normen los. Die zijn er tenslotte al genoeg. Trek je er niks van aan en durf jezelf te zijn, want: #YouRule! Benieuwd naar de collectie? Ga naar Esprit.nl en laat je inspireren.