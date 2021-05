Zon maar geen balkon? Haal de zomer in huis met deze interieurtips

De zon schijnt steeds vaker, de vogels fluiten, de temperaturen lopen op en de eerste rokjesdag is alweer een feit. Kortom: de zomer is in aantocht. Heerlijk dat mooiere weer, maar zonder balkon of tuin is het afzien. Maar met deze tips haal je buiten naar binnen en is ’t alsnog genieten geblazen.

Wie het kleine niet eert is het grote niet weert, luidt het eeuwenoude gezegde. En da’s niet voor niets, want de kleinste aanpassingen in je (eveneens kleine) huis, kunnen al een wereld van verschil maken. Broodnodig in tijden van forever thuis moeten werken, als je het ons vraagt.

Groen

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken, maar groen in huis doet veel. Het geeft meer zuurstof in huis, is goed voor je concentratievermogen én geeft rust in je kop. En het staat nog leuk, zomers en gezellig ook.

Rotan

Als er iets is dat ‘zomer’ schreeuwt, dan is het wel rotan. Het is niet voor niets dat de meeste strandtenten veel rotan gebruiken en ook in Zuidelijke landen prijken er veel rotan spullen in huis. Plaats dus een gezellige rotan stoel in je woonkamer, of kies voor een kast of lamp van dit materiaal. Marktplaats staat er vol mee, dus het is op die manier nog betaalbaar te fixen ook.

Vrolijk vloerkleed

Toegegeven, een vloerkleed tref je niet snel aan op het terras. Maar een vrolijk gekleurd kleed doet veel voor je interieur. Het geeft gelijk een Zuidelijke twist aan je huis, en doet nog veel voor je humeur ook.

Zomerse roomspray

Met bepaalde geuren waan je je direct in de zon op het strand. Voor de een is dat de geur van vanille, voor de ander is het de geur van munt en voor een derde roept de geur van vijgen direct die zomergevoelens op. Spray hem iedere dag rijkelijk in je woonkamer, en de kans is groot dat je dat balkon niet eens meer mist. Je kunt ze kopen, maar ook zelf maken, zoals hieronder getoond wordt. Happy DIY-ing!

