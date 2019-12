Zo breng je kids al vroeg gevoel voor (interieur)styling mee

Jong geleerd is oud gedaan en dat geldt zeker voor gevoel voor stijl. Een gevoel dat zich vertaalt naar voorkeuren in speelgoed, kleding of slaapkameraccessoires. Dus als jij zorgt dat kinderen zich in hun natuurlijke omgeving omringen met stijlvolle items, komt het met dat gevoel, én die voorkeuren, helemaal goed!

VIVA Mama samen met KidsDepot

Het leuke aan interieurstyling voor kids is dat het steeds meer meegaat met volwassen trends. Zo heb je al een supergezellig eet-, speel- of leefhoekje in het mini. Dat een ronde tafel het samen-gevoel versterkt kunnen ze zo zelf ervaren. En door verschillende soorten stoelen neer te zetten, zul je zien dat kinderen hun eigen voorkeuren gaan ontdekken. Kiezen ze een rond krukje of een vierkant, een witte stoel of een roze, altijd hetzelfde of iedere keer iets anders? Totally pedagogisch verantwoord dus! Een vrolijk kleedje onder het geheel en ze voelen zich helemaal op hun plek.

Leuk en praktisch

Wat krijg je als je de dierenkoppentrend vertaalt naar de kinderkamer? Geen gewone olifant, maar een roze olifant. En geen gewone roze olifant, maar een roze olifant met een kroontje, oftewel een rasechte olifantenprinses. Door net dat creatieve stapje verder te denken kom je in de fantasierijke belevingswereld van een kind. Maar ook aan de belevingswereld van moeders is gedacht, want het moet natuurlijk niet alleen leuk, maar soms ook praktisch zijn. En daarom zijn er bijvoorbeeld ook te gekke wandhaken in de vorm van een giraf, olifant of leeuw om kleding of gymtassen aan op te hangen.

Net echt

Soms zijn de rollen omgedraaid en willen kinderen heel graag een volwassen item in hun slaapkamer, terwijl jij dat geen goed idee vindt. Planten zijn daar een goed voorbeeld van. Want wat als deze zonder jouw toestemming te vaak water krijgen, de pot omkiepert en potgrond over de hele vloerbedekking ligt, of stukjes blad op mysterieuze wijze verdwijnen? Een slimme oplossing zijn stoffen planten. Net echt, maar gemaakt van zacht vilt, waardoor ze helemaal kids-proof zijn. Zo raken ze toch gewend aan het fijne gevoel van groen om je heen hebben, zonder dat jij daar omkijken naar hebt!

Met een knipoog

Wandhangers variërend in vorm of materiaal zijn helemaal on-trend. Hoe leuk is het om deze ook terug te laten komen in de kamer van je kind? De zachte, vaak stoffen of geweven, variant is dan het meest geschikt. Laat je kind de leukste kiezen, of maak samen een mooie collage van een leuke illustratie, een grappige quote en ook nog eentje waar ze iets van kunnen leren.

Lekker eigenwijs

We willen het er niet te dik bovenop leggen, maar al deze leuke items zijn van KidsDepot. KidsDepot is een speelse collectie woondecoratie voor kleine en grote kids. Hip, kleurrijk, origineel en een tikkie eigenwijs. Dus ben je op zoek naar alles wat zich tussen de stoere verlichting aan het plafond en de leukste vloerkleedjes op grond bevindt en wil je net even iets anders? Stop met zoeken en kijk (of shop) op kidsdepot.nl.