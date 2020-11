Max leerde Glynis online kennen en had al snel door dat hij haar moest helpen

Max leerde Glynis kennen via het internet. Ze konden het goed met elkaar vinden. Beetje bij beetje liet Glynis meer los over de heftige tijd die ze had doorgemaakt met haar ex-man. Max was blij dat ze hem in vertrouwen nam. Daardoor kon hij Glynis helpen toen haar ex-man plots weer op de stoep stond.

VIVA samen met de Rijksoverheid

‘Glynis vertelde dat haar ex haar tijdens hun relatie continu in de gaten hield. Ze mocht niks van hem. Ze sliep op de grond, terwijl ze zwanger was. Ondertussen kwamen er allerlei andere vrouwen over de vloer. Mijn mond viel open van de dingen die Glynis deelde. Ik besefte dat ze was mishandeld.’

‘Hoeveel ze ook van haar ex-man hield, wist ze dat dit niet de manier was waarop ze behandeld wilde worden.’

‘Ze vertelde me dat ze in die tijd in tweestrijd was geweest. Hoeveel ze ook van haar ex-man hield, wist ze dat dit niet de manier was waarop ze behandeld wilde worden. Ze vond de kracht om bij hem weg te gaan. Ze heeft hierbij hulp gekregen van verschillende instanties, waaronder Veilig Thuis. Ze probeerde daarna haar leven weer op de rit te krijgen.’

‘Ik wist niet goed hoe ik Glynis kon helpen. Maar het minste wat ik kon doen, was haar een luisterend oor bieden. Dus dat deed ik. Ik vond het knap dat ze de moed had gevonden iemand in vertrouwen te nemen.

Weken later belde Glynis me op. Ze was in paniek. Haar ex-man stond bij haar op de stoep en probeerde de deur open te breken. Ik twijfelde geen moment en belde de politie. Ondertussen bleef ik met haar aan de telefoon. Ik kon op afstand dan wel niets doen, maar ik hoorde op deze manier wel wat er zich bij haar thuis afspeelde. Haar ex-man was in alle staten. Daarmee trok hij de aandacht van de buren. Die belden ook direct de politie. Haar ex merkte dat en vertrok uit zichzelf.’

‘Na die confrontatie zochten Glynis en ik weer vaker contact met elkaar. Ik wilde haar helpen. Ik wilde samen met haar bekijken hoe ze de situatie met haar ex-man het beste aan kon pakken en waar ze terecht kon voor hulp. Glynis vond het fijn om er met mij over te praten. Ik merkte dat Glynis nog steeds bang was voor haar ex-man. Deze aanvaring voelde voor haar als een grote stap terug. Maar ze wist ook dat ze weer vooruit kon. Ze is toen in therapie gegaan bij een psycholoog.’

‘Mijn contact met Glynis is inmiddels verwaterd. Toch denk ik dat ik in die tijd een verschil voor haar heb kunnen maken, ook al kenden we elkaar niet heel goed. Ze nam me in vertrouwen toen het nodig was. En ik kon haar helpen toen het weer misging. Ik hoop dat zij nu ook mensen om zich heen heeft die voor haar klaarstaan als dat nodig is.’

Het houdt niet op, totdat je iets doet

Als je vermoedt dat iemand in je directe omgeving te maken heeft met huiselijk geweld is dat heftig. Misschien ben je bang dat je het mis hebt of diegene niet op jouw bemoeienis zit te wachten. Weet dat elke actie, hoe klein ook, al het verschil kan maken. Je kunt bijvoorbeeld je zorgen delen of vragen hoe het gaat. Hier een paar tips voor hoe je dat subtiel kunt aanpakken:

Knoop een gesprek aan over iets luchtigs, zodat diegene zich op zijn gemak voelt. Stel open vragen over wat je is opgevallen, zodat de ander kan vertellen. Oordelen helpt niet, mensen zijn erg loyaal naar hun familie en vrienden. Probeer daarom niet negatief over hen te praten, ook niet als je zelf boos wordt van wat je hoort. Richt je op de persoon voor je en vraag door. Blijf kalm, ook als je vriendin (of wie dan ook) tijdens het gesprek erg emotioneel wordt of het diegene te veel wordt. Doe geen beloftes die je niet kunt houden. Hoor je iets wat echt niet oké is? Beloof dan niet dat je het geheim houdt, maar vraag of je mag helpen.

Wat je ook kunt doen is je vermoedens bespreken met iemand die de situatie ook kent, zoals een buurvrouw, familielid of vrienden. Samen weet je meestal meer dan alleen. En als je je zorgen deelt, kun je ook samen besluiten wat je gaat doen. Onthoud dat het geweld meestal niet ophoudt, totdat je iets doet.

Eerste hulp bij vermoedens

Heb jij iemand in je omgeving bij wie je denkt ‘daar gaat het thuis niet goed’? Kijk dan eerst eens op ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl. Daar lees je wat je kunt doen en hoe je mishandeling herkent. Je vindt er ook verhalen van anderen die in actie kwamen. Heb je hulp of advies nodig of ben je zelf slachtoffer van huiselijk geweld? Bel dan Veilig Thuis op 0800-2000. Dat kan anoniem en 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Bij Veilig Thuis kun je ook terecht als je twijfelt of het wel om mishandeling gaat.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de Rijksoverheid.