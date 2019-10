Irene Moors: ‘Ook ik kan later eenzaam worden’

Wist jij dat er in Nederland ongeveer 2,5 miljoen ouderen eenzaam zijn? ‘Dat is een op de twee!’ Irene Moors, ambassadeur van de VriendenLoterij, wist niet dat het zo schrijnend was. ‘Ik schrok erg van deze cijfers. Gelukkig kunnen we met z’n allen een vuist maken.’

VIVA samen met VriendenLoterij

Irene Moors zet zich als ambassadeur van de VriendenLoterij met een nationale actie (de PrijzenMarathon) in voor het Ouderenfonds. ‘Je weet dat er eenzame ouderen zijn, maar niet dat het om zulke aantallen gaat. Zo hoorde ik ook dat er in elke straat wel een eenzame oudere woont. Dus ook in mijn omgeving. Jammer dat er nog steeds een taboe rust op eenzaamheid. Het vergt lef om aan de bel te trekken.’



Rijk sociaal leven

Door haar betrokkenheid bij de PrijzenMarathon hoort Irene veel verdrietige verhalen. ‘Eenzaamheid wens je niemand toe. Ik realiseer me dat het mij later zelf ook kan overkomen. Hoe rijk m’n sociale leven nu ook is. Als dierbaren om je heen wegvallen, kan het zomaar gebeuren dat je leven stiller en dus eenzamer wordt. Dat overkwam bijvoorbeeld Sophia, een vrouw van 81. Ze had een vergelijkbaar leven, stond volop in de spotlights. Maar toen haar man overleed werd ze toch eenzaam.’



BoodschappenPlusBus

Irene is blij dat er door de campagne veel aandacht is voor dit probleem. ‘Samen kunnen we een vuist maken, eenzame ouderen laten weten dat er oplossingen zijn. Ik stond versteld dat er al zoveel leuke initiatieven zijn om eenzame ouderen te helpen. Neem de BoodschappenPlusBus. Deze bus haalt ouderen op om samen boodschappen te doen. Die ritjes zijn in werkelijkheid zoveel meer dan mensen van a naar b rijden. Onderweg ontstaan nieuwe vriendschappen en worden koffiedates gemaakt. Zo komen mensen niet alleen thuis met boodschappen, maar ook met verhalen van anderen en nieuwe contacten. Geweldig toch!’



Help ook mee!

Met de opbrengst van de PrijzenMarathon financiert het Ouderenfonds activiteiten door heel Nederland, waarmee zij eenzame ouderen helpen. Speel je mee tijdens de PrijzenMarathon, dan help je met jouw lot zolang je meespeelt één oudere aan wekelijks contact. Dat kan een telefoontje zijn, een kop koffie of een ritje met de BoodschappenPlusBus. Zo wordt de sociale kring van ouderen weer sterker!