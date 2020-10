Iris Zeilstra: ‘Bij alle keuzes die ik maak, vraag ik me af: is dit goed voor mij?’

Iris Zeilstra is een ondernemend type. Ze heeft drie kinderen en vier horecazaken. VIVA’s Debby spreekt haar tijdens het ontbijt in Pluk Amsterdam over haar drukke leven, haar ontbijtgewoontes en hoe ze tegen plantaardig voedsel aankijkt.

DEBBY: ‘Drie kinderen en vier horecazaken! Ik ben heel benieuwd hoe jouw dagen eruit zien, Iris.’

IRIS: ‘Ik werk ongeveer zeven dagen per week, maar tel m’n uren nooit. Mijn dagelijkse routine is wel echt die horecazaken runnen. Meetings bijwonen, dingen proeven, functioneringsgesprekken voeren en de webshop bijhouden. De marketing vind ik het allerleukste, daarom vind ik het ook zo leuk om de social media zelf te doen. Vier horecazaken leiden, lijkt heel veel, maar dat is natuurlijk niet allemaal over een nacht ijs gegaan. Mijn eerste zaak heb ik al elf jaar. Je krijgt op een gegeven moment een bepaalde routine.’

Geen dag zonder goed ontbijt

DEBBY: ‘En ontbijten, heb je daar tijd voor?’

IRIS: ‘Als ik wakker word, begint de schoolrun voor de kinderen. Ik maak ontbijtjes en lunchboxes voor het hele huishouden, maar kom thuis zelf niet aan ontbijten toe. Dat doe ik bij Pluk als ik om een uur of negen aankom, want zonder ontbijt kun je geen goede dag maken. Ik eet vaak een smoothie bowl met een beetje Amandeldrink van Alpro, een stukje bananabread of een yoghurtbowl met granola. Maar soms ook gewoon een energy shot en een cold pressed juice. Dat vind ik wel een lekkere kickstart voordat ik aan het werk ga.’

Debby en Iris ontbijten met:

Açaí bowl met banaan, granola, kokos flakes en vers fruit

Nodig

voor de bowl:

300 ml Alpro Mild & Creamy

2 rijpe bananen

2 el açai poeder of bevroren açaí bessen

voor de topping:

4 el granola

vers fruit

2 el kokos flakes

Bereiding:

Doe alle ingrediënten voor de bowl in de blender en blend tot je een gladde massa hebt. Verdeel over twee kommen en versier met toppings naar keuze. Wij kozen voor granola, vers fruit en kokos flakes.

‘Ik ben er bewust mee bezig en ga steeds een stapje verder’

DEBBY: ‘Lukt het jou verder altijd gezond te eten?’

IRIS: ‘Nee, zeker niet. Als ik heel moe ben, weet ik dat ik eigenlijk meer greens moet eten, maar kan ik gerust zwichten voor een halve chocoladereep of chips. Ik vind ook dat je moet kunnen toegeven aan je guilty pleasures. Anders zit je zo gefrustreerd naar een stuk chocola te kijken. Ik zal denk ik nooit helemaal plantaardig worden, want ik hou heel erg van vis, maar ik ben er bewust mee bezig en ga steeds een stapje verder. Dus zeg ik soms thuis: ‘Hé jongens, we eten vanaf nu geen gewone yoghurt meer, maar een plantaardige breakfast bowl met granola.’

Lekker en plantaardig

DEBBY: ‘Is de kaart van Pluk helemaal plantaardig?’

IRIS: ‘Nee, op de kaart staan al mijn favorieten. Lekkere en gezonde dingen, van alles, voor ieder wat wils. Koffie maken we bijvoorbeeld met gewone melk óf een plantaardige drink, zoals haver-, soja- of

amandeldrink. Zo kunnen gasten zelf kiezen.’

‘Een meer plantaardig eetpatroon is nu eenmaal beter voor dierenwelzijn en het milieu’

DEBBY: ‘Wat motiveert jou om je in te zetten voor een meer plantaardige leefstijl?’

IRIS: ‘Als je kinderen hebt, denk je sowieso meer na over de wereld. Je wilt dat ze in een betere wereld terechtkomen. En een meer plantaardig eetpatroon is nu eenmaal beter voor dierenwelzijn en het milieu. Maar daarnaast merk ik ook dat ik echt lekkerder in mijn vel zit, sinds ik twee jaar geleden ben overgestapt op haverdrink. Het is veel minder een bom op m’n maag dan gewone melk. Dat komt waarschijnlijk doordat plantaardige drinks, die van nature vrij zijn van lactose, licht verteerbaar zijn*. Sindsdien maak ik thuis ook alle soepen en sauzen met plantaardige producten. Bij alle keuzes die ik maak, ook als moeder en ondernemer, vraag ik me altijd af: is dit goed voor mij?’

