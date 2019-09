Isabel Boerdam: ‘Als je plantaardig eet, doe je iets goeds voor jezelf én de wereld’

Isabel Boerdam van foodblog De Hippe Vegetariër houdt van puur koken en kiest voor plantaardige producten. Ze vertelt over het succes van haar blog en deelt haar favoriete plantaardige recept.

‘Zes jaar geleden begon ik met mijn vegetarische foodblog. Ik at van jongs af aan vegetarisch en vond het veel te veel in een donkergroen, stoffig hoekje zitten. En dat terwijl vega gezond en duurzaam is en bij een bewuste levensstijl past. Inmiddels is zowel vegetarisch als plantaardig eten ontzettend populair en past het heel erg in deze tijd. Je doet iets goeds voor jezelf en de wereld om je heen – en het is eigenlijk best makkelijk. De vegetarische keuken is een uitnodigende keuken om kennis mee te maken, en dat wil ik op een toegankelijke manier laten zien. Ik eet regelmatig plantaardig.

‘Elk ingrediënt moet een functie hebben’

Als ik kook moet het eenvoudig zijn, niet te veel ingrediënten bevatten en elk ingrediënt moet een functie hebben in het gerecht. Ik hou van puur, en als ik makkelijk kan kiezen voor een plantaardige optie doe ik dat altijd. De margarine van Becel past supergoed in m’n straatje. Die is gemaakt van plantaardige olie en zit vol met ingrediënten van natuurlijke oorsprong. Ook is deze margarine heel gezond door de omega vetzuren en veel duurzamer dan roomboter. Ik gebruik Becel Vloeibaar graag om mee te bakken, en ik ben ook heel erg fan van de nieuwe Becel Pure.

‘Margarine past helemaal in de plantaardige trend’

Veel mensen denken bij margarine misschien dat het ouderwets is, of dat je het op je brood smeert. Ik ben zelf niet zo’n broodeter, maar je kunt margarine ook veel veelzijdiger gebruiken in de keuken. Het past in de plantaardige trend, zowel op het gebied van gezondheid als duurzaamheid. Met dit recept voor romige citroendip bij de borrel krijgt margarine als snelle vervanger een heel ander, gezellig perspectief.’

Hele artisjok met romige citroendip

Ingrediënten

Voor de artisjok uit de oven:

• 2 hele artisjokken

• 1 citroen

• olijfolie

• zout en peper

Voor de citroendip:

• 3 el plantaardige olie (zonnebloem-, koolzaad-, of lijnzaadolie) en 2 el gesmolten geurloze kokosolie en ¼ tl gemalen mosterdzaad en 1 tl wortelsap

• óf (in plaats van bovengenoemde ingrediënten) 3 el Becel Pure of Becel Original

• ½ tl citroensap + extra rasp van 1 citroen

• 1 el citroenolie

• zout, naar smaak.

Zo maak je het

1. Verwarm de oven voor tot 200 °C.

2. Snijd de steel van de artisjok en verwijder de buitenste blaadjes, maar zorg dat ie zo heel mogelijk blijft. Halveer de citroen en gebruik de ene helft om de artisjok mee in te smeren. Herhaal deze stap bij de andere artisjok.

3. Verdeel de artisjokken over een met bakpapier beklede bakplaat en zet ze rechtop. Besprenkel de artisjokken met olijfolie, breng ze op smaak met zout en peper. Bedek ze met aluminiumfolie en bak ze 30 minuten in de oven. Verwijder de aluminiumfolie en bak ze nog 15 minuten in de oven.

4. Vul een kom met koud water met ijsblokjes en leg daarin een kleiner kommetje (au bainmarie). Doe de plantaardige olie, vloeibare kokosolie, het gemalen mosterdzaad, citroensap en en wortelsap* in het kommetje en meng alles. Blijf het mengsel roeren totdat het geheel begint te stollen en je een smeerbare structuur krijgt. Voeg de citroenolie en het extra rasp van één citroen toe en roer alles nog een keer goed door.

5. Serveer de artisjokken op een mooie schaal met de citroendip en een leeg bakje ernaast. Pluk de blaadjes uit de artisjok en schraap met je tanden het vruchtvlees eraf. Gooi de blaadjes in het lege bakje. Als alle blaadjes op zijn, blijft het hart over. Hier kun je de draadjes van afsnijden en ’m daarna in vieren delen. Smakelijk!

*Good to know: de combinatie van de plantaardige olie, kokosolie, mosterdzaad, wortelsap en citroensap is in feite het basisrecept voor margarine. Dit kun je ook vervangen door drie eetlepels Becel Pure of Becel Original waar je dan de rasp van de citroen, de citroenolie,

het sap en zout extra aan toevoegt.