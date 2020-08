Wie kan z’n kind het beste stylen: jij of je lief?

Kledingsmaak, daarover valt zeker wel te twisten in een relatie. En al helemaal als je samen een of meer kinderen hebt rondlopen. Want wie kan dat nou beter, zoon of dochter stylen? We zochten het uit in een echte styling battle met een 8-jarige als jury.

Het liefst wil je dat je kind er elke dag op zijn of haar leukst uitziet. Een goede outfit helpt daarbij. Veel vrouwen zijn van mening dat zij beter zijn in het aankleden van hun kinderen dan mannen. Maar wat maakt je nou een goede stylist voor je kind?

Ken je kind

Veel kinderen ontwikkelen al op jonge leeftijd hun eigen style. Ze hebben bijvoorbeeld sterke voorkeur voor bepaalde prints of kleuren. Of misschien wil jouw dochter persé elke dag in een jurkje naar school of vertikt je zoon het om jeans te dragen. Omdat wij vrouwen doorgaans de meeste tijd met de kleine doorbrengen, zijn wij van mening dat we de voorkeuren en eigenaardigheden van ons kind beter kennen dan de man in huis. En wij die kleine dus ook binnen no-time in een leuke outfit hijsen.

Weet wat er te koop is

Mannen die blogs afstruinen, rolmodellen volgen op Insta en fashion magazines lezen. Het zijn er maar weinig. Evenals mannen die wekelijks voor hun plezier de stad ingaan om even tussen de rekken te neuzen. Je hoeft geen shopaholic te zijn om hierin al snel een voorsprong op je vriend in te nemen.

Doe de test

Je kunt ook simpelweg je kind laten beoordelen wie de beste stylist is van jullie twee. Net zoals Nienke Plas dat deed met twee gezinnen in Persil Picture Perfect. In deze korte YouTube serie krijgen ouders de opdracht om hun kinderen te stylen voor een specifiek doel. Een wandeling in het park bijvoorbeeld, of een verjaardag. De kinderen zijn de jury. Want die bepalen natuurlijk zelf wel hoe ze er het liefst uit zien. Bekijk hieronder wie zijn kind het beste kan aankleden voor een funky birthday party, di papa of di mama?



Bekijk nog een aflevering van Picture Perfect en ontdek wie daar als winnaar uit de strijd komt.

Let op kleuren

Kinderen zijn er in alle soorten, maten en kleuren. Soms zijn ze al op jonge leeftijd bedeeld met een flinke bos haar, in andere gevallen laat de haargroei wat langer op zich wachten. En de ene huid en haarkleur komt eerder weg met geel dan de andere. Je weet van jezelf meestal ook in welke kleur je je het lekkerst voelt. Wil je dat je kind goed voor de dag komt, probeer dan verschillende kleuren uit en ontdek in welke kleuren je kind op zijn of haar best is.

Tag de vlek

