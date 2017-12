3x knappe kapsels voor de feestdagen

Of je nu kiest voor een verdraaid goeie opsteker, feestelijk vlechtwerk of iets daartussenin: fixatie is het codewoord. Dit zijn de favoriete kapsels van de redactie voor the most wonderful time of the year. Gefixt – get it? – in een handomdraai!

VIVA samen met Andrélon

Steil achterover

Deze look is simpel, maar zó sexy.

Stap 1: Verzorg je pas gewassen haar met een serum, zodat het zacht en glanzend valt.

Stap 2: Föhn het haar steil of kies voor een beetje slag.

Stap 3: Kam het vervolgens recht naar achteren met een fijne kam.

Stap 4: Fixeer het geheel met haarlak, ook om losse haartjes plat op je hoofd vast te zetten.

Stap 5: Voorzie je lokken van extra glans met een flinke lik gel.

Schitterend

Deze look werkt als een highlighter voor je middenscheiding, bij welke hairdo je ook hebt (lage knot, losse of gevlochten coup?). Spray wat ultrasterke fixatie van Andrélon op de scheiding en hou in je andere hand een flinke hoeveelheid glitter in de aanslag. Direct na het sprayen versier je de middenscheiding met de glitter, zodat het goed blijft zitten. Tada!

Jaren prachtig

Een andere blikvanger is deze jarentachtigcoupe. De trefwoorden zijn: volume, krul of slag en – voor wie durft – een kuif. Dat is niet stoffig, want gespot bij Khloe Kardashian en Kylie Jenner. En bovendien mag je best uitpakken met kerst. Zo krijg je die haardos. Heb je al slag of krullend haar? Lucky you. Zo niet, dan is het belangrijk om je haar in te sprayen met een hittebeschermer voordat je met de krultang in de weer gaat. Verdeel vervolgens, om meer volume te krijgen, een mousse over het hele haar. Creëer tot slot met een ronde borstel een subtiele kuif, die je ‘vastzet’ met een fixatiespray.