‘Kirsten Wegener-Toeset over #ikbepaalzelf: ‘Ik heb altijd het vertrouwen dat het goed komt’

De keuzes die Kirsten Wegener-Toeset (40) maakt, moeten niet alleen goed voor haar voelen, maar ook de wereld vooruithelpen. Precies daarom maakt ze met De Kleine Keuken gezonde maaltijden voor kinderen.

Grootste droom: ‘Een wereld creëren waarin alle kinderen energiek en gezond kunnen opgroeien.’

Grootste misstap: ‘Ik dacht dat ik heel goed zou zijn in advieswerk. Nu weet ik dat het me vooral frustreert als mensen het niet meteen goed doen. Daarom ben ik ook geen teamleider meer.’

Grootste talent: ‘Van niets iets maken: van een idee een echt goedlopend bedrijf maken.’

Ongekend talent: ‘Ik kan best goed koken. Vrienden en familie willen graag dat ik een restaurant begin of meedoe aan MasterChef, maar het blijft lekker bij hobbyen.’

absoluut niet goed in: ‘Helder en duidelijk communiceren vind ik lastig. Ik denk altijd dat iedereen mij wel begrijpt en vergeet dat ik mensen echt mee moet nemen.’

Ik vind mezelf rijk als…: ‘…mijn gezin en familie gezond blijven en ik de vrijheid heb om mijn ideeën waar te maken en in daden om te zetten.’

Mijn grootste idool: ‘Ik laat me vooral inspireren door mensen die volledig staan voor wat ze doen, ongeacht wat de rest van de wereld hiervan vindt. Denk aan moedige types als Michelle en Barack Obama en Brené Brown.’

Droombaan vroeger: ‘Journalist en arts. Leek me wel interessant, omdat je dan zelfstandig kunt werken en impact kunt maken.’

Droombaan nu: ‘Wat ik nu doe. En daarbij hoop ik nog meer ruimte te creëren om al mijn ideeën uit te kunnen werken.’

Ik bepaal zelf…

‘Wat ik doe en trek me daarbij niets aan van de mening van anderen − tenzij het om advies gaat van mensen die het echt goed kunnen weten of mij goed kennen. Mijn motto: angst is een slechte raadgever en om succesvol te zijn, moet je risico’s durven nemen. Bij elke keuze die ik maak, heb ik het vertrouwen dat het goed komt. Dat helpt. Zo studeerde ik levensmiddelentechnologie en wilde ik graag stage lopen in het buitenland. Dat was daar vrij ongewoon, maar ik deed het en studeerde een jaar in Engeland. Heel leerzaam. Na mijn studie besloot ik vrijwilligerswerk te doen door Engelse les te geven in Zuid-Amerika. Het gaf me zo’n goed gevoel om iets terug te kunnen doen voor de wereld. Ik ben eigenlijk altijd bezig met de impact van mijn keuzes en de vraag of wat ik doe wel echt bijdraagt aan de vooruitgang van de wereld. Dus toen ik zeven jaar geleden als marketeer bij Unilever merkte dat de nadruk bij productontwikkeling niet lag op wat goed is voor je lichaam, heb ik ontslag genomen. Ik wilde voor mezelf beginnen. Met mijn drie beste ideeën voor een eigen bedrijf ben ik met een aantal inspirerende mensen en ondernemers gaan brainstormen. Uiteindelijk bleek dat het idee voor De Kleine Keuken het dichtst bij mijn hart lag. Daarmee breng ik mijn persoonlijke missie tot leven. Namelijk: het leven van kinderen en ouders makkelijker maken door kinderen gezond en energiek op te laten groeien dankzij mijn verse maaltijden van voedzame, biologische producten. Zeven jaar geleden werd mijn financiering goedgekeurd. Best bijzonder midden in de crisistijd. Al snel kwam ik erachter dat supermarkten het nog spannend vonden om in versmaaltijden voor kinderen te investeren. Ik wist: hier alleen gaat mijn bedrijf het niet op redden, dus besloot ik een groep ouders te verzamelen en te vragen wat ze het liefst in de schappen zien liggen. Zo werd duidelijk dat zij vooral op zoek zijn naar gezond broodbeleg en gezonde tussendoortjes. Dus heb ik mijn producten daarmee uitgebreid.Ook richt ik me op het geven van voedingsadvies via blogs en foodcolleges, want er is nog zo veel onbekend over voeding en gezondheid. Hiermee bereikte ik veel ouders en zo is langzaam een trouwe fanbase ontstaan. Ondertussen raakten steeds meer supermarkten geïnteresseerd en toen het na drie jaar lukte om ook bij Jumbo en Albert Heijn te liggen, werd de omzet substantieel.’

Moeilijkste keuze

‘Afstappen van de koelverse maaltijden en het assortiment uitbreiden. Toegeven dat ik het daar alleen niet mee ging redden. Dit was toch mijn eerste kind. Nu weet ik: om een succesvol bedrijf te runnen, moet je altijd blijven evalueren. Het loopt namelijk nooit zoals je vooraf in je businessplan had bedacht. Daar star aan vasthouden, brengt je geen succes. Net als een vijfjarenplan:

van een tijdslimiet word je alleen maar ongelukkig. Ik wilde ook dolgraag dat het succes een stuk sneller zou komen. Het enige wat helpt: geduldig zijn, doorzetten, je flexibel opstellen en de kansen pakken die voorbij komen.’

Toekomst

‘Inmiddels houd ik me dagelijks bezig met de algemene strategie, marketing, financiën en new product development. Op dit moment zijn we in de researchfase voor uitbreiding in het buitenland. Zo is Spanje bijvoorbeeld heel interessant, omdat daar helaas veel kinderen obesitas hebben. We kijken ook naar Duitsland, omdat die eetcultuur weer meer overeenkomt met die van ons.’

