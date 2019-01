Met deze kleine veranderingen in je eetpatroon eet je al een stuk gezonder

Als het nieuwe jaar begint, sta je vaak even stil bij wat je eet. Na al die oliebollen en champagne mag het vast iets gezonder. Maar waarmee kun je het beste beginnen in het nieuwe jaar? Is een dieet de oplossing?

VIVA samen met Voedingscentrum

Niet per se. Het Voedingscentrum introduceert daarom: de Eetwissel . Dat zijn kleine aanpassingen binnen wat je nu al eet. In plaats van iets relatief ongezonds kies je iets gezonds, het liefste uit de Schijf van Vijf. Neem een keer hüttenkäse op je brood in plaats van 48+ kaas, bijvoorbeeld. Dan krijg je minder verzadigd vet binnen. Of neem een banaan ’s morgens in plaats van een plakje ontbijtkoek.

Heb jij een craving voor frisdrank als cola en icetea? Laat het een keer staan en kijk of je dat moment ook doorkomt met water en thee. Als je je beseft hoeveel suikerklontjes dit scheelt (er zit al gauw zo’n 6 in een blikje!), is het de moeite waard om een keer te proberen.

Er is méér dan vlees

Met wat minder vlees eten kun je ook al makkelijk gezonder eten. Houd jij van stamppot met spekjes? Spekjes zijn erg zout en zitten vol dierlijke (verzadigde) vetten. Wissel het vlees om voor ongezouten noten en je zult zien, je nieuwe versie van de stamppot is ook nog eens verrassend lekker.

Wil je toch liever wel een stukje vlees? Kies dan voor kip in plaats van een gehaktbal. Het zoutgehalte ligt in een gehaktbal veel hoger dan in een stukje kip.

Ook goed voor het milieu

Want kleine eetveranderingen – waarbij je kiest voor gezonde alternatieven – zijn niet alleen goed voor jou, maar ook voor het milieu. Je eet namelijk minder producten die veel energie, ruimte en water kosten om te maken. In plaats daarvan eet je onbewerkte producten, zoals groente, fruit, peulvruchten en volkoren graanproducten.

Neem een kant-en-klaar toetje als voorbeeld. Dat is natuurlijk hartstikke lekker, maar er zit ook veel suiker in. Als je het inruilt voor een stuk fruit, krijg je minder suiker binnen en méér vezels en vitamine C. Bovendien komt er bij fruit geen fabriek en geen verpakking kijken. Twee vliegen in een klap dus.

VIVA doet mee

VIVA gaat de komende weken ook aan de Eetwissel. Hoofdredacteur Debby is enthousiast. ‘’Terug naar de Schijf van Vijf lijkt mij een goed idee. Je krijgt bijvoorbeeld minder suikers­­ binnen en wel de voedingsstoffen die je écht nodig hebt. De Eetwissels maken het makkelijk. Dat het ook nog eens goed is voor het milieu, is een mooi extraatje.’’

Ben je benieuwd naar hoe Debby aan de slag gaat met de Eetwissel? In de volgende editie van VIVA vertelt ze over haar aanpak. Ook ontdek je wat haar tips zijn om de knop om te zetten en de Eetwissel vol te houden.

Ga alvast aan de slag met de Eetwissels

Je kunt nooit vroeg genoeg beginnen met de Eetwissel. Begin daarom nu al door een lijstje te maken met dingen waarvan je heus wel weet dat ze niet zo gezond zijn. Kijk vervolgens kritisch naar wat je eet en wissel die zaken in voor iets uit de Schijf van Vijf.

Om het makkelijker te maken voor je, heeft het Voedingscentrum 18 voorbeeld Eetwissels voor je bedacht om je op ideeën te brengen. Ben je benieuwd naar welke dat zijn? Kijk op voedingscentrum.nl/eetwissel voor meer informatie.