Kom je de Kop ontdekken?

De Kop van Noord-Holland is niet ver, maar wel verrassend. Lekker: je hebt hier in de ongerepte natuur nog ruimte om te ademen én te bewegen. Dus trek je fietsbroek, wandel- of bootschoenen aan en hup, op naar het noorden.

De Kop van Noord-Holland is met recht een uniek stuk Nederland. Historische plaatsen, drie verschillende kusten, musea én uitgaansgelegenheden: je vindt het hier zomaar bij elkaar. En toch raak je dat fijne gevoel van rust en ruimte niet kwijt.

Werelderfgoed

Kanovaren, suppen, kitesurfen: de Kop is perfect voor watersportliefhebbers. Een met de natuur zijn? De Waddenzee, sinds acht jaar uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed, is een fijne stilteplek. Je spot er bovendien tientallen vogelsoorten. En dan heb je ook nog het IJsselmeer en de Noordzee: totaal anders en minstens zo mooi. Bang om steeds hetzelfde rondje te lopen, hoef je hier – met 115 wandelroutes langs duinen, kust en steden – niet te zijn.

Napoleons fort

Plan je dagje uit, weekend weg of wat langere vakantie gerust eens in de Kop. Want heb je de ene dag al lopend of fietsend het strand onveilig gemaakt, de volgende bezoek je weer een oud stadje als Schagen of Hollands Kroon. Of ga naar een van de musea: die laten onder meer mooi zien hoe (Noord-)Holland de strijd tegen het water heeft aangepakt. Wij tippen: het Marinemuseum en Fort Kijkduin in Den Helder. Die laatste werd gebouwd in opdracht van Napoleon. En dan sluit je de dag af in een mooi restaurant, gezellig eetcafé of strandpaviljoen, voordat je onder de dekens kruipt. Waar? Dat hangt van je voorkeur af. In de Kop kun je kiezen tussen fijne hotels en bed & breakfasts, maar je tentje opzetten op een leuke camping kan er ook.

