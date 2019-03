Dit kun je nu al doen om huidveroudering tegen te gaan

Huidveroudering: het klinkt ver weg maar is toch ook weer dichtbij. Het biologische proces van huidveroudering begint namelijk al op je 25ste. Op die leeftijd merk je er natuurlijk nog niet zoveel van, maar na je dertigste zullen de eerste lijntjes bij je mond, ogen en je voorhoofd zichtbaar worden. Gelukkig kunnen we op jonge leeftijd al heel wat doen om het huidverouderingsproces te vertragen. Deze tips helpen je op weg.

VIVA samen met Olaz

1. Bescherm je huid tegen de zon

In jouw huid zit elastine, wat ervoor zorgt dat je huid soepel en egaal is. Teveel blootstelling aan uv-licht resulteert echter in een versnelde afbraak van elastine. Het gevolg? Rimpelvorming. Gebruik dus altijd een goede zonnebrandcrème, minstens factor 30. Misschien word je er net een tikkeltje minder bruin van, maar later zal je jezelf dankbaar zijn.

2. Drink voldoende water

Drink verspreid over de dag heen 8 a 10 glazen water. Door voldoende water te drinken hydrateer je de huid van binnenuit, waardoor rimpels minder zichtbaar zijn. Vergeet ook niet om water te bestellen wanneer je alcohol drinkt – alcohol onttrekt namelijk vocht uit je lichaam.

3. Vergeet ook niet je voeding

Als je gezond eet krijg je veel antioxidanten binnen, zoals Vitamine C en E. Deze antioxidanten bestrijden vrije radicalen, die bijdragen aan het verouderingsproces. Gezonde voeding zou er dus voor kunnen zorgen dat je huid langer jong blijft.

4. Gebruik een hydraterende gezichtscrème met anti-aging effect

Met de juiste gezichtscrème krijgen rimpels minder kans, behoudt je huid haar elasticiteit en zie je er een stuk stralender uit. Olaz Whips, de nieuwe productenlijn van Olaz, biedt je deze voordelen.

De producten zijn gecreëerd door de wetenschappers van Olaz om vrouwen een verzorgingscrème te bieden die licht en luchtig aanvoelt én tegelijkertijd de strijd aangaat tegen huidveroudering.

Veel crèmes beloven een luchtig gevoel, terwijl ze je huid vet en plakkerig laten aanvoelen. Of ze bieden de huid slechts hydratatie zonder verzorging. De samenstelling van de nieuwe Olaz Whips-producten is dankzij de Active Rush Technology™ zó licht dat je huid de verzorgende crème in no time volledig opneemt.

Kortom: Olaz Whips is een nieuwe verzorgingslijn van Olaz die optimaal hydrateert, je huid laat stralen, je een jongere uitstraling geeft én tegelijkertijd toch licht en luchtig aanvoelt. Probeer nu snel een van de drie varianten – Regenerist, Total Effects en Regenerist met SPF30.