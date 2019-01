3 tips om je droge huid weer zacht te maken (+WIN!)

In de koude herfst- en wintermaanden heeft je huid extra aandacht nodig. Temperaturen van onder de 10 graden Celcius zorgen er namelijk voor dat je huid enorm kan uitdrogen. Dit is niet schadelijk voor je gezondheid, maar wel erg vervelend. Een droge huid kan behoorlijk jeuken en ziet er net iets minder mooi uit. Gelukkig kun je veel doen om je huid weer zacht te maken.

Hoe ontstaat een droge huid eigenlijk?

Op het oppervlak van je huid zit een dun laagje talg, dat ervoor zorgt dat je huid soepel en zacht is. Wanneer het vochtpercentage in de lucht laag is, zoals in de winter, kan je talg beschadigd worden. Dit resulteert in een droge huid.

Wat kun je tegen een droge huid doen?

1. Zorg voor voldoende luchtvochtigheid

Aan de buitenlucht kan je niks veranderen, maar aan de lucht binnen in huis wel. En die is vaak erg droog als je de centrale verwarming op standje 5 zet. Plaats een luchtbevochtigingsinstallatie of, nog eenvoudiger, zet een bakje water naast de verwarming. Je verwarming een tandje lager zetten kan ook helpen.

2. Douche niet te lang

Het is heerlijk om een half uur onder een warme douche te staan als je net uit de kou komt. Maar langdurig douchen zorgt ervoor dat vocht uit je huid verdwijnt en je huid uitdroogt. Ook te heet water heeft dit effect. Ben je van plan om in bad te gaan? Gebruik dan badolie in plaats van badschuim.

3. Kies voor een crème die je droge huid optimaal verzorgt

Als je een droge huid hebt en hier snel vanaf wil komen, kun je het beste direct beginnen met het smeren van een crème die je huid optimaal verzorgt. De nieuwe Droge & Gevoelige Huid Crème van Bepanthen is speciaal voor de dagelijkse verzorging van de droge en gevoelige huid van het hele lichaam. Dankzij de unieke formule wordt jouw huid tot wel 24 uur intensief gehydrateerd. Zonder parfum, conserveermiddelen, kleurstoffen en parabenen. De crème smeert gemakkelijk uit en trekt snel in. Dermatologisch en klinisch getest.

