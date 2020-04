Lockdown life saver: leer reanimeren via Insta

Goed nieuws: winnares van de VIVA400 Visionista Award Heleen Lameijer start op 13 april de 3e editie van haar bekroonde Insta Life Saver cursus. Leren reanimeren via Insta terwijl je thuis opgesloten zit, dat is pas een nuttige besteding van je tijd.

Levens redden, investeren in jezelf (en een ander) of naarstig op zoek naar een nieuwe bezigheid in deze soms never ending dagen in coronatijd. Genoeg redenen te bedenken waarom jij je nu moet inschrijven voor dé online cursus over reanimatie die je volgt via jouw Instagram account!

Word een Life Saver

Wist je dat de meeste reanimaties beginnen op straat? En dat direct beginnen met reanimeren de kans op overleving tot wel 5 keer vergroot? Je kunt dus beter vandaag dan morgen een Life Saver worden. Met haar online cursus brengt Heleen Lameijer jou op een gemakkelijke en toegankelijke manier de theorie van basale reanimatie bij. In je eigen tempo.

Levens leren redden was nog nooit zó makkelijk

Je kunt de cursus van Heleen vergelijken met een collegereeks, alleen hoef je de collegebanken niet in. Wel zo handig in tijden van quarantaine. Gedurende 6 dagen komt in 6 modules de theorie van basale reanimatie van een volwassene aan bod.

Module 1. Het voorkomen en herkennen van een reanimatiesituatie en gevaar

Module 2. Een reanimatie opstarten

Module 3. Borstcompressies

Module 4. Mond-op-mond beademing

Module 5. Belangrijke hulpmiddelen en de automatische externe defibrillator (AED)

Module 6. Ik heb gereanimeerd, en nu?

Als bonus is er een live Q&A na de eerste cursusweek. Misschien een goed moment om te vragen hoe het met die 1.5 meter afstand zit When shit hits the fan.

Hoe het werkt

Voordat je mee kunt doen aan de cursus met startdatum 13 april koop je een kaartje (Early Birds betalen €24,95) via deze website. Meld je daarna aan bij het Instagram account @instalifesavercursus en je krijgt toegang tot de cursusmodule. Zo simpel is het!

De cursussen bestaan uit Instagram stories met foto’s, filmpjes en opdrachten. De cursus duurt 6 dagen en elke dag komt 1 module aan bod. Je bent er dagelijks ongeveer 10-15 minuten mee bezig. Je kunt de cursus dagelijks volgen, maar ook tot een maand na startdatum terugkijken (dat is 13 mei). Je kunt er dus ook voor kiezen om alle cursusonderdelen in 1 keer te bekijken, of nog eens te herhalen.

Koop je kaartje en go save life’s!