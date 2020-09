Waarom de vraag ‘alles goed?’ niet zo snel te beantwoorden is

Alles goed? We vragen het elkaar om de haverklap. Meestal is het antwoord kort en iets in de trant van: ja hoor, prima. Maar is deze vraag eigenlijk wel net zo makkelijk te beantwoorden als dat hij gesteld wordt?

VIVA samen met Etos

Hoe goed je je voelt is een optelsom van verschillende elementen. Je gezondheid speelt een grote rol, maar ook wat je eet, hoeveel je beweegt, je uiterlijk en of je in balans bent. Al deze elementen samen bepalen of je een beetje lekker in je vel zit. Dus de volgende keer dat iemand je vraagt of alles goed gaat, ga dan even het volgende rijtje langs in je hoofd.

Ben ik gezond?

Je lichamelijke gezondheid heeft veel invloed op hoe goed jij in je vel zit. Niet gek, want als je lichaam je in de steek laat, kan dat voor behoorlijk wat stress zorgen, of pijn. Waardoor je misschien niet de dingen kunt doen die je zou willen. Hoe bijzonder het is dat alles in en aan je lichaam werkt, realiseer je je vaak pas echt op het moment dat er iets mis. Heb je je grote teen gestoten en doet ie daardoor pijn in je schoen, dan zit je minder lekker in je vel dan wanneer dit niet was gebeurd. Zo simpel is het.

Ben ik in balans?

Op twee benen staan lukt je vast maar ben je innerlijk ook helemaal in balans? Innerlijke balans betekent dat je goed kan omgaan met emoties en niet door het minste of geringste van je stuk bent gebracht. Goed slapen is daarbij van levensbelang. Maar ook het geven van ruimte aan de minder leuke gevoelens. Neem je de tijd om je emoties een plek te geven, dan blijf je beter in balans.

Heb ik goed gegeten?

We zijn steeds bewuster met voeding bezig. We eten gevarieerder, drinken voldoende water en zorgen als het even kan dat we genoeg groenten en fruit binnen krijgen.* En dat is niet onbelangrijk als je lekker in je vel wilt zitten. Want als je niet tevreden bent over je gewicht, heeft dit invloed op hoe goed je je voelt. Gezond eten helpt bovendien je weerstand op peil te houden.

Beweeg ik wel genoeg?

Zeker nu we massaal thuiswerken is het makkelijk nauwelijks meer in beweging te komen. Geen fietstocht naar werk, het toilet op kruipafstand en geen wandelingen met collega’s meer na de lunch. Maar bewegen is zo goed voor je lijf en hoofd. Dus ga ook nu naar buiten tijdens de lunch en beweeg waar en wanneer je kan. Sportscholen zijn weer open, je moet hooguit wat eerder je lesjes reserveren omdat de groepen kleiner zijn. Na het sporten voel je je eigenlijk altijd beter dan ervoor.

Ben ik tevreden over mijn uiterlijk?

Twee derde van Nederland vindt dat er goed uitzien een belangrijke bijdrage levert aan zijn of haar goede gemoed. Helaas is een kwart van ons niet echt happy met zijn of haar uiterlijk.* Hopelijk jij wel? Maar niet alleen de looks tellen mee aan hoe lekker je in je vel zit, ook of juist het onderhoud van je uiterlijk speelt een belangrijke rol. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de verzorging van je huid, je handen en je nagels. Verwen jezelf een beetje, dat doet je goed.

Voel-je-goed-wijzer

Omdat Etos graag wil dat elke Nederlander elke dag lekker in zijn vel zit, heeft de drogist de voel-je-goed-wijzer ontwikkeld. Een soort schijf van vijf met daarin tips en adviezen voor hoe je lekker in je vel komt te zitten. Zie het als een geheugensteuntje. De wijzer en de bijbehorende gids vind je bij VIVA 41 en zijn in de winkel verkrijgbaar. Maar schroom ook niet je vragen over gezondheid, voeding, uiterlijk, balans en beweging aan Etos te stellen, in de winkel of op etos.nl

Stel je vragen tijdens ‘Live met’ of op het forum

Op maandag 21 september gaat Debby Gerritsen, hoofdredacteur van VIVA, in gesprek met twee ervaringsdeskundigen van Etos tijdens een ‘Live met’ op Instagram. En zoals dat gaat bij een livestream, kun jij live vragen stellen aan de deskundigen. Zorg dus dat je klaar zit die avond. We beginnen om 20:00. Later die week kun je ook op het forum advies inwinnen over je goed voelen. Twee deskundigen van Etos zitten donderdag 24 september voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden.

Kun je er niet bij zijn op deze dagen, mail dan alvast je vragen naar redactie@viva.nl Dan stellen wij ze voor je tijdens de livestream.

*bron: voel-je-goed-onderzoek van Etos. Kijk ook op etos.nl/voel-je-goed