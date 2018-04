Licence to chill: 3 dagen naar de Veluwe

Als íemand drie dagen relaxen verdient, ben jij het wel. Boek dus een mini-vakantie naar dit luxe Fletcher hotel op de Veluwe met dikke VIVA-korting. Zet je verstand op nul en genieten maar.

Lezersaanbieding

Wat doe je?

Het luxe 4-sterren Fletcher Hotel-Restaurant Doorwerth-Arnhem ligt midden in de bossen, waar je maximaal tot rust kunt komen. We noemen: een binnenzwembad, sauna en solarium en laten we de comfortabele hotelkamers ook niet vergeten! Tussendoor kun je voor een lekker drankje terecht in de bar en voor elke maaltijd schuif je aan in het sfeervolle à la carte restaurant.

Dagje eropuit?

De bosrijke omgeving nodigt uit tot mooie wandel- en fietstochten. En ook in de buurt: Dierenpark Burgers’ Zoo en de gezellige stad Arnhem. Voor een ieder wat wils!

Wat krijg je?

ontvangst met welkomstdrankje

2 x overnachting

2 x uitgebreid ontbijtbuffet

1 x heerlijk tweegangendiner (op de dag van aankomst)

gebruik van sauna en binnenzwembad

informatiepakketje van de omgeving inclusief fiets- en wandelroutes

gratis wifi

gratis parkeren

Van € 149 voor € 99 p.p.

Meer informatie of reserveren? Ga naar hoteldoorwerth.nl/rusten of bel 0317-319 010

Dit arrangement is geldig t/m aankomst op 31 augustus 2018 (m.u.v. feestdagen en evenementen) o.b.v. verblijf van twee personen in een standaard tweepersoonskamer. De prijs is exclusief tax and handling fee (€ 2,40 p.p.p.n.) en weekendtoeslag op vrijdag- en/of zaterdagnacht (€ 5 p.p.p.n.).