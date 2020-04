Zes redenen om te investeren in lichtgewicht ondergoed

Snijdende bandjes, zichtbare randjes, pijnlijke beugels… er kan véél niet lekker zitten aan ondergoed. Maar dit leed is makkelijk te verhelpen met het juiste ondergoed. In 2020 is ons credo daarom: ga lichtgewicht! En wel hierom.

#1 Geen beugel, geen probleem

Een reden dat veel vrouwen niet naar lichtgewicht ondergoed durven te grijpen, is de angst dat dun materiaal onmogelijk voldoende steun kan bieden. Maar dat is anno nu écht niet meer aan de orde. Dankzij nieuwe technologieën worden vederlichte stoffen steeds steviger gewoven. Daar kan geen ouderwetse beugel tegenop.

#2 Het oog wil ook wat

Op een zichtbaar randje onder je top of skinny jeans zit je natuurlijk niet te wachten, en dit probleem lost lichtgewicht ondergoed keurig op. Niet alleen is zulk ondergoed door het dunne materiaal onzichtbaar, vaak zijn ook de naadjes tegenwoordig zó ontzettend dun dat je ze met het blote oog nog amper kunt zien.

#3 Licht = comfortabel

Heel logisch: hoe lichter je ondergoed, hoe prettiger het zit. Of eigenlijk: hoe minder je het überhaupt voelt zitten. Dat geeft een comfortabel, maar vooral ook lekker luchtig en fris gevoel. Alsof je niets aan hebt, maar dan in de wetenschap dat je wél iets draagt. De knappe koppen van sloggi gingen ermee aan de slag en wisten een beha te ontwikkelen die maar 28 gram weegt. Dat is drie keer lichter dan de gemiddelde beha! Dit ondergoed is ongekend luchtig en de beha geeft ondersteuning dankzij gewichtloze, verfijnde lagen. Beugels zijn overbodig. In hun nieuwe OXYGENE Infinite-lijn vind je naast een soft bra (€49,99) ook een bijpassende hipster (€17,99) of mini (€14,99) in de kleuren Black, White, Peanut Butter en Silver Shadow. Met recht het ondergoed van de toekomst. Een sneak peak zie je hieronder.

#4 Adem in…

We weten het allemaal: het is héél erg belangrijk dat je huid kan ademen. Dat geldt natuurlijk helemaal voor de huid die bedekt wordt door je ondergoed. Fijn aan dunne materialen is dat ze extra veel zuurstof doorlaten, wat transpiratie en ongewenste luchtjes helpt voorkomen en je gewoon een heel lekker fris gevoel geeft. De hele dag door.

#5 Volop bewegingsvrijheid

Hoe vaak voel jij je beha of broekje zitten? Best vaak toch? Niet gek, maar ook niet nodig. Door te kiezen voor ondergoed van een flexibel, stretchy en dun stofje, heb jij optimale bewegingsvrijheid. Zulk ondergoed vormt zich bovendien heel mooi naar je lijf, waardoor het de hele dag lang als gegoten zit.

#6 Makkelijk shoppen

80% van alle vrouwen draagt de verkeerde maat beha. Het is dan ook nogal een dingetje om de goede maat te vinden, met cupmaten, breedtematen en grote verschillen tussen merken. Door te investeren in lichtgewicht ondergoed elimineer je die problemen grotendeels, want je koopt ze meestal in een standaardmaat als XS of L. Heb je jouw match gevonden, dan is het shoppen voor een beha voortaan net zo simpel als shoppen voor een T-shirt.