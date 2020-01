Lotte Leufkens over #ikbepaalzelf: ‘Elke dag opnieuw maak ik de beslissing om het gewoon te doen’

Lotte Leufkens (27) heeft al meedere prijzen op haar naam staan. Allemaal door de impact die ze maakt met CloudCuddle: een bedtent voor kinderen met een handicap.

Grootste droom: ‘De rest van mijn leven zelfstandig ondernemer blijven en de bijbehorende vrijheid voor altijd blijven ervaren.’

Grootste misstap: ‘Niet eerder in mezelf geloven. Toen ik net met CloudCuddle begon, was ik nogal onzeker over mijn ondernemerskills. Maar ondernemen heeft alles te maken met het gewoon doen. Het heeft even geduurd voordat ik dat doorkreeg.’

Grootste talent: ‘Mijn assertiviteit. Ik ben een ontzettende regelneef en als ik iets niet weet, ben ik ook niet bang om andere experts om raad te vragen. Andersom mag iedereen mij ook alles vragen.’

Ongekend talent: ‘Bridgen en pianospelen. Met bridgen heb ik zelfs het Nederlands jeugdteam gehaald. Aangestoken door het talent van mijn vader die wereldkampioen is geweest. Heerlijk om steeds bezig te zijn met kansberekening en strategie bepalen. Net als puzzelen, dat doe ik ook graag. En ik speel sinds mijn vijfde piano. Werkt goed tegen stress.’

absoluut niet goed in:‘De afwas. Daarom doet mijn vriend dat altijd. De was vind ik dan wel weer leuk.’

Ik vind mezelf rijk als…: ‘…het leven is zoals ik het nu leid. Ik heb een leuke familie, een heel lieve vriend, een eigen huis en een goedlopend bedrijf in een fijn land.’

Grootste idool: ‘Mijn moeder omdat ze zo krachtig, onafhankelijk en kwetsbaar in het leven staat. En Neelie Kroes en Marian Spier: ontzettende powervrouwen die een duidelijke visie hebben en daar ook vol voor gaan.’

Droombaan vroeger: ‘Postbode, vooral vanwege het sorteerproces. Dat komt ook een beetje terug in mijn karakter: dingen regelen, oplossen en puzzelen vind ik heerlijk.’

Droombaan nu: ‘Ondernemer. CloudCuddle groter maken en in de toekomst meer bedrijven opzetten waarmee ik mensen kan helpen.’

Prijzen: ‘Onder andere de TedXAmsterdam Startup Award, Student-Ondernemer van 2017 en de ASN Bank Wereldprijs.’

Ik bepaal zelf…

‘Hoe ik mijn bedrijf en leven leid én dat ik hierin financieel onafhankelijk wil zijn. Dan voel je je pas echt vrij. Dus toen ik in 2014 de kans kreeg mijn start-up te beginnen, heb ik die gegrepen. Ik studeerde in die tijd nog Werkbouwkunde aan de TU Delft. Voor mijn minor kregen we de opdracht een oplossing te bedenken voor een gezin met een meervoudig gehandicapt kind dat niet in een normaal bed kan slapen. De ouders waren daardoor nog meer aan huis gebonden. Met twee studiegenoten bedacht ik de CloudCuddle, een mobiele bedtent waardoor meervoudig gehandicapte kinderen overal kunnen slapen. Zo ervaren hun ouders meer vrijheid en kunnen ze ook eens een nachtje weg of op vakantie. Het moment dat we met de eerste prototypes door het land gingen, zal ik nooit vergeten. De gezinnen waren na één nacht testen al zó blij. Dat gaf mij de energie om door te gaan. Dat had ik ook wel nodig, aangezien ik deze start-up naast mijn studie heb opgezet. Zeven dagen per week bikkelen dus. Mijn twee teamgenoten zijn in het beginproces afgehaakt, omdat het voor hen niet te combineren viel. Ik ben alleen verder gegaan en heb naarmate het bedrijf groeide, mijn team ook laten groeien. Inmiddels zijn we met z’n vieren. Zelf hou

ik me nu vooral bezig met product- en businessdevelopment. Het afgelopen jaar hebben we ons gericht op het opschalen van de productie, zodat we de groeiende verkoopvraag aankunnen. Zorginstellingen en logeerhuizen hebben de CloudCuddle ook ontdekt, dus we krijgen steeds grotere aanvragen binnen, ook vanuit België. En daar komt binnenkort ook de Duitse markt bij. Daarnaast zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de CloudCuddle senior, die gericht is op dementerende ouderen die baat hebben bij een bedtent.’

Moeilijkste keuze

‘Het was echt onmogelijk om vol voor mijn afstuderen te gaan en daarnaast mijn startup te leiden. Daarom heb ik er bewust voor gekozen om genoegen te nemen met een zes voor mijn scriptie. Iets wat volledig tegen mijn aard ingaat en waar ik eigenlijk nog steeds moeite mee heb. Ik weet namelijk dat ik het veel beter had kunnen doen. Al is het ook een geruststellende gedachte dat er maar weinig mensen zijn die hun studie überhaupt afmaken als hun start-up een succes is.’

Leerzaamste keuze

‘Elke dag weer de beslissing maken om het gewoon te doen.

Het gros van de dingen die op me afkomt, heb ik nooit gezien of gedaan. Het is zo leerzaam om het dan alsnog te durven. Ook al ga je onderuit. Het is helemaal niet gek als dat gebeurt. Ik heb verschillende ondernemers op speed dial om mee te sparren, zoals Marian Spier van TedXAmsterdamWomen. Alleen al door ervaringen uit te wisselen, leer ik ontzettend veel.’

Trots op

‘Op de basis- en middelbare school ben ik erg gepest. Ik was de nerd en werd buitengesloten. Van natte propjes in mijn haar tot gesprekken die stilvielen als ik erbij kwam staan. Op mijn zestiende had ik er zo genoeg van dat ik besloot om sociale events als schoolfeesten niet langer te mijden en zelf op klasgenoten af te stappen, contact te maken en me kwetsbaar op te stellen. Zo kwam ik erachter dat toch niet iedereen het op me had gemunt. Ergens ben ik toch dankbaar voor die nare periode, want ik heb er veel van geleerd. Ik weet nu dat het altijd het meeste oplevert als je jezelf kwetsbaar en open durft op te stellen.’

Dit artikel komt uit VIVA-2