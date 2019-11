Marjolein Lubbers over #ikbepaalzelf: ‘Ik wil zelf m’n  werkgeluk bepalen’

Het is Marjolein Lubbers (25) en haar vriend gelukt om met Lock Luggage Storage en Lockpoints in heel Europa succes te hebben. En dat terwijl bijna niemand in hun plan geloofde.

Tekst Kim Buitenhuis Foto Laura van Till

Grootste droom: ‘Gelukkig en financieel onafhankelijk leven, met wereldwijd succes voor onze bedrijven.’

Grootste misstap: ‘In het verleden keek ik te veel naar onze concurrenten. Na een jaar kwamen er ineens meer luggage stores. Op een dag zat er zelfs één bij ons aan de overkant! Daardoor waren we een maandje uit het veld geslagen. Uiteindelijk hebben we ons herpakt en gefocust op onze eigen kracht. Achteraf gezien had ik me daar geen maand mee bezig willen houden.’

Grootste talent: ‘Ik ben hoogsensitief; ik voel situaties en mensen snel aan, daardoor kan ik met iedereen goed opschieten.’

Ongekend talent: ‘Kickboksen. Dat doe ik al drie jaar vier keer per week. Mijn trainer vindt dat ik talent heb.’

Ben absoluut niet goed in ‘Administratie, dat vind ik ook niet leuk. Gelukkig doet mijn vriend dat nu.’

Ik vind mezelf rijk als…: ‘Mijn geliefden en ikzelf gezond zijn en een gelukkig leven leiden.’

Grootste idool: ‘Mijn oma. Zij is ook ondernemer geweest, ze heeft twee schoenenzaken gerund en staat altijd voor ons klaar. Ook al is mijn opa nog niet zo lang geleden overleden, ze gaat met haar vriendinnen de hort op en zit zelfs op zumbales. Daar heb ik veel bewondering voor.’

Droombaan vroeger ‘Binnenhuisarchitect. Het liefst richtte ik m’n slaapkamer elke week anders in.’

Droombaan nu: ‘Wat ik op dit moment doe. Ik hou van het ondernemerschap en de vrijheid en verantwoordelijkheid die daarbij komen kijken.’

Ik bepaal zelf…

‘Hoe mijn carrière eruitziet. Als het maar goed voelt en ik er gelukkig van word. Na mijn mbo-modeopleiding wilde ik niet naar het hbo zoals sommige klasgenoten; ik leerde liever op de werkvloer. Een van mijn eerste banen was bij een schoenenwinkel. In een ander filiaal wilden ze me al snel aannemen als assistent-bedrijfsleider, maar volgens mijn manager was ik daar te jong voor. Onzin vond ik dat. Waarom zou een ander bepalen wat het beste voor me is? Uiteindelijk kon ik bij een energieleverancier aan de slag als accountmanager. Het sales-aspect sprak me aan en ik was er ook goed in. Al snel kreeg ik te horen dat ik een bonus zou krijgen. Uiteindelijk werd die belofte niet waargemaakt en wist ik: het wordt tijd om voor mezelf te beginnen. Ik was het zat om voor mijn werkgeluk afhankelijk te zijn van anderen. Mijn vriend werkte in de buurt van het Centraal Station in Amsterdam en het viel hem op dat toeristen hun koffers nergens kwijt konden als ze de stad in wilden. Zo kwamen we op het idee van verhuur van kofferopslag. We moesten alleen een pandje en een investeerder vinden. Dat duurde nog best lang. Veel banken begrepen ons verhaal niet. Ook onze omgeving geloofde er niet direct in, onder andere omdat we dan als stel 24/7 samen zouden zijn. Wij zagen daar het probleem niet van in. We zijn een soort yin en yang, vullen elkaar perfect aan en gaan in februari trouwen. Toen we een pandje vonden én een microfinancieringsbedrijf dat in ons geloofde, zijn we er dan ook meteen voor gegaan. Vanaf dat moment hebben we er alles aan gedaan om klanten te werven, onder andere door samenwerkingen aan te gaan met Airbnb-partijen. Naast opslag van je koffer willen we ook service verlenen. Daarom kun je bij ons kiezen voor een bagage-afleverservice, tickets kopen voor toeristische attracties en zelfs fietsen huren.’

Meest leerzaam

‘Vorig jaar zijn we gestart met Lockpoints: een online platform waarin we in verschillende Europese steden bagageopslagpunten faciliteren. Door Lock Luggage Store kregen we steeds meer de vraag of dit ook in andere steden bestaat. We vonden een investeerder om het platform en systeem te bouwen en zijn twee weken op reis gegaan naar steden als Berlijn, Praag, Boedapest, Milaan en Venetië. Daar lukte het om verschillende winkeliers enthousiast te maken die nu allemaal met ons samenwerken. Vaak hebben ze een kelder of opslagruimte waar toch niets mee wordt gedaan en toeristen dus mooi hun bagage in kwijt kunnen. Die internationale samenwerkingen zijn ontzettend leerzaam, alleen al vanwege de andere taal.’

Trots op

‘Niemand geloofde echt in ons idee, óók niet bij Lockpoints. De dag voordat we op zoek gingen naar geschikte partijen in het buitenland, waren we op een verjaardag. Zo’n beetje iedereen die we daar spraken, reageerde negatief: waarom zouden die mensen met ons gaan samenwerken? En hadden we wel over de taalbarrière nagedacht? We besloten ons er niets van aan te trekken. Die positieve mindset en het geloof in wat we willen is onze kracht. Volgens de winkeliers hebben we niet alleen een goed verhaal, ze vonden het ook bijzonder dat de eigenaars van het bedrijf zelf langskwamen.’

Toekomst

‘Ik hoor van veel jonge vrouwen dat ze ook willen ondernemen, maar niet goed weten hoe. Ik zou graag cursussen willen geven of op events willen spreken om hen te helpen.’

Ik bepaal zelf staat voor eigen keuzes maken. Je eigen leven leiden. Het heft in handen nemen. Je eigen pad kiezen. Het staat voor women empowerment. In deze rubriek geeft VIVA vrouwen een podium om hun verhaal te vertellen, zodat ze andere vrouwen kunnen inspireren en empoweren. Ook meedoen? Deel je verhaal op social media onder de #Ikbepaalzelf.

Dit artikel komt uit VIVA-45