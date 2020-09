Waarom deze mascara jouw leven makkelijker maakt

Met die gebroken nachten waar je als jonge moeder mee te dealen hebt, is mascara een uitkomst. Het zorgt toch elke dag maar weer voor die frisse blik. Maar er zijn mascara’s die het leven nog makkelijker maken.

VIVA Mama samen met FRIDAY Mascara

Je moet er maar opkomen: een mascara-herhaalservice. Bij FRIDAY zagen ze daar het voordeel wel van in. Of eigenlijk: de voordelen. Want het zijn er nogal wat. Komen ze.

Je zit nooit zonder

Als je elke drie maanden (of vaker) automatisch een nieuwe, frisse mascara in de bus krijgt, zit je nooit zonder. Nu denk je misschien: ‘dat zit ik sowieso niet zomaar’, maar de kans bestaat wel dat je te lang met een oude mascara doorgaat. Of een halflege, waar je ochtenden achtereen aan herinnerd wordt maar als je ’s middags uit je werk komt niet meer aan denkt. Met de FRIDAY herhaalservice heb je dit probleem niet en ligt die nieuwe mascara gewoon in de bus.

Je verkleint de kans op oogontstekingen

Nog even over het te lang gebruiken van mascara. Dat is dus echt niet slim. Het vergroot de kans op oogontstekingen omdat het aantal bacteriën in je mascara elke dag toeneemt. Na drie maanden zijn dat er zo veel, dat je makkelijk een ooginfectie kunt oplopen. Zeker als je weerstand laag is door weer een gebroken nacht. Dankzij de FRIDAY herhaalservice blijf je nooit onbedoeld veel te lang een oude mascara gebruiken.

Je kunt borsteltjes mixen

Bij FRIDAY heb je keuze je uit 8 verschillende borsteltjes. En kies je voor de herhaalservice, dan krijg je bij je eerste bestelling een extra borsteltje cadeau. Laat visagisten nou net voorstander zijn van het mixen van mascara’s. Zo kun je verschillende borsteltjes met ieder een ander effect mixen. Of een basislaag van een wat oudere, dikkere mascara aanbrengen en aftoppen met een laagje verse mascara. Bij FRIDAY weten ze precies welk borsteltje welk effect heeft en kun je kiezen uit wel 8 verschillende borsteltjes.

Je kunt kiezen uit de formule die het beste bij je past

Volume, nog meer volume, curling of alles-in-één. Je weet dat er veel verschillende mascara’s zijn en hebt waarschijnlijk zo je merken waar je trouw aan bent. Maar weet je precies wat al die kreten betekenen die je op het schap ziet staan? Bij FRIDAY leggen ze in hapklare woorden uit waar elk van de zes formules voor staat.

Je kunt iedere keer iets nieuws proberen

Omdat je bij FRIDAY kunt kiezen uit 6 formules en 8 verschillende borsteltjes, kun je elke keer een nieuwe combi proberen. Voor de prijs hoef je het niet te laten want bij de herhaalservice betaal je maar € 10,50 voor een mascara van Europese topkwaliteit.

Je hoeft er de deur niet voor uit

En last-but-not-least, voor deze mascara hoef je de deur niet uit. Hij past gewoon door de brievenbus. Je hoeft niet met een hongerige baby of een ongeduldige peuter voor het beautyschap in de drogist staan dubben. Gewoon de herhaalservice activeren. Hooguit moet je even opnieuw inloggen omdat je dit keer een andere formule wilt proberen.

Meer over de herhaalservice

Bij de herhaalservice van FRIDAY Mascara bepaal je zelf hoe vaak je een nieuwe mascara in de bus wilt ontvangen (per 1, 2 of 3 maanden. Je betaalt geen verzendkosten.). Je bezorgfrequentie aanpassen kan altijd. Net als een andere formule of borstel proberen of je abonnement stopzetten. Eenmalig een mascara bestellen kan ook. Je betaalt dan 12,50 inclusief bezorging.