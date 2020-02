5 mascara facts om te onthouden

Als er 1 make-up item is waar bijna geen vrouw zonder kan is het wel mascara. Het doet nou eenmaal een hoop voor je ogen. Maar ken jij de belangrijkste mascarafeiten? Dit zijn ze.

VIVA samen met FRIDAY

#1. De formule bepaalt

Elke mascara bestaat uit drie basiselementen: pigment, olie en was. Afhankelijk van het effect worden hier extra ingrediënten aan toegevoegd. Dikkere wimpers, langere wimpers, wimpers met een perfecte krul, waterproof of juist anti-waterproof. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren in wimperland. Vanaf nu weet je: het is de formule van je mascara die de baas is over het effect op je wimpers.

#2. Ieder z’n borstel

Sommige mensen worden geboren met lange, donkere wimpers, anderen zijn een stuk minder bedeeld. Gelukkig kun je met mascara toch jouw droomwimpers creëren. Naast de formule, speelt het borsteltje van je mascara hierbij een hoofdrol. Je weet vast dat er veel verschillende borsteltjes zijn, maar welk borsteltje doet nu precies wat? Bij FRIDAY kun je je eigen mascara samenstellen en lees je precies welk borsteltje het beste bij jouw wimpers en wensen past.

#3. Pompen verboden

Het driftig op en neer pompen van je mascara om het borsteltje goed gevuld te krijgen. Maak jij je er ook schuldig aan? Stop! Dit heen en weer ‘pompen’ van je mascara in de houder droogt je mascara uit. Iedere keer dat je pompt wordt er namelijk lucht mee naar binnen gezogen. Gevolg? Klonterige en plakkerige mascara die steeds minder bruikbaar wordt.

#4. Je mascara verzamelt bacteriën

Een mascara gebruik je dagelijks, het borsteltje gaat elke keer in en uit de houder, je zit er met je vingers aan en misschien wil een vriendin hem eens gebruiken voordat jullie de stad ingaan. Je raadt het al: het is een broeinest van bacteriën op je mascara. Eigenlijk zou je alle oogmake-up, op oogschaduw na, na 3 tot 6 maanden moeten vervangen. Tegen die tijd zitten er zoveel bacteriën op, dat de kans op een oogontsteking snel toeneemt. Gebruik je mascara’s daarom bij voorkeur niet langer dan 3 maanden.

#5. Aan veel mascara’s kleeft dierenleed

Helaas worden veel van de bekende mascaramerken die je bij de drogist vindt nog altijd op dieren getest. In Europa geldt sinds 2013 een verbod op het testen van cosmetica op proefdieren maar veel producten die bij ons in de schappen liggen worden buiten Europa geproduceerd.

Goed nieuws

Bij FRIDAY kun je online je eigen mascara samenstellen doordat je de borstel en de formule los van elkaar kiest. Met 8 verschillende borstels en 6 verschillende formules zit de perfecte match er zeker tussen voor jou. FRIDAY werkt met een handige herhaalservice, waarbij je kunt instellen dat je bijvoorbeeld elke 3 maanden een nieuwe mascara ontvangt. Vaker mag ook, net als een keertje overslaan of stoppen. Andere mascaraformule en/of -borstel proberen? Kan! En het pakketje is brievenbus-proof, dus je hoeft niet op de bezorger te wachten. Verder is het fijn om te weten dat alle FRIDAY mascara’s zijn ontwikkeld in Europese laboratoria en daardoor dierproefvrij.