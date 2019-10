Me & My Career | Colinda: ‘Ik doe elke dag waar ik van droomde’

Op haar twaalfde wist Colinda het al: ze wilde later een eigen bedrijf als interieurontwerper beginnen. Op haar 22e startte ze Kluivers Interieur.

‘Als klein meisje riep ik al bijdehand dat ik CEO van mijn eigen bedrijf ging worden. Geen idee waar ik het vandaan haalde, maar dat was wat ik wilde. Eerst dacht ik dat ik in mijn vaders voetsporen zou treden als behanger, maar al vrij snel switchte ik naar interieurontwerper. Ik vond het heerlijk om met mijn meubels te schuiven. Als mijn moeder een dagje weg was, verbouwde ik mijn hele slaapkamer.’

‘Ik ontwierp al vrij snel hele interieurs’

‘Als twaalfjarige wist ik precies wat ik wilde. Ik dacht: dit is het, dit wordt het, zo gaat het. En zo ging het ook. Tien jaar later begon ik naast mijn baan in de woningindustrie voor mezelf. Ik startte met het geven van kleine adviezen en ontwierp al vrij snel hele interieurs. Natuurlijk waren er momenten dat ik twijfelde, want naast mijn bedrijf was ik ook nog heel druk voor mijn werkgever. Maar dit is altijd mijn grootste droom geweest. En daarom besloot ik er nóg harder voor te werken.’

Thuisgevoel creëren

‘Inmiddels draai ik meerdere klussen tegelijkertijd. Omdat ik daarnaast ook nog parttime werk, is het af en toe best veel. Maar ik haal zó veel energie uit mijn werk. Als ze mij als jong meisje vroegen waarom ik interieurontwerper wilde worden, zei ik altijd: ik wil mensen blij maken. En dat is precies wat ik nu elke dag mag doen. Wat begint met een schets, eindigt op het moment dat ik in mijn eigen ontwerp sta. En dat is een van de allermooiste momenten. Het creëren van een thuisgevoel vind ik het belangrijkste. Je huis is een veilige haven waarin je baalt tijdens een baaldag en feest viert op een goeie dag. Het is heel persoonlijk, daarom vind ik het zo bijzonder dat mensen mij daarvoor inhuren.’

Schuifdak

‘Ik heb nog geen eigen kantoor en dus ben ik veel op pad naar klanten. Ik had een tijdje een Renault TWINGO, maar tegenwoordig rij ik in een witte CLIO mét schuifdak. Toen ik die zag was ik meteen verkocht. Daarnaast ben ik heel blij dat het een vijfdeurs is, want ik sleep voor mijn werk altijd met grote stalen en vloerdelen. Soms ben ik net een pakezel, dus die auto is echt mijn alles. Op de zij- en achterkant van mijn CLIO heb ik stickers met de naam van mijn bedrijf en zo maak ik al rijdend reclame voor mezelf. Zodra het een beetje lekker weer is, zet ik een muziekje op, schuif het dak open en geniet van mijn autootje.’

