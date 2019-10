Me & My Career | Esmee: ‘Ik wil laten zien hoe mooi de wereld is’

Als klein meisje raakte Esmee besmet met het reisvirus. Na een studie toerisme en een wereldreis wist ze het zeker: als reisadviseur wil ze mensen de prachtigste plekken van de wereld laten zien.

‘Het reisvirus had me al vroeg te pakken. Als negenjarig meisje deed ik niks liever dan reisbureautje spelen, mijn eigen vliegtickets tekenen en snuffelen in reisbrochures. Ik weet niet waarom, maar reizen trok me aan. Het is niet dat ik samen met mijn ouders verre reizen maakte, maar we gingen wel met het vliegtuig op vakantie. Op Schiphol keek ik mijn ogen uit. Ik vond het idee van ‘ver’ weg gaan en terechtkomen

in een totaal andere wereld geweldig. Na de middelbare school koos ik dan ook voor een toeristische studie en al snel daarna kon ik aan de slag bij een hotelketen.’

Twee jaar lang de wereld over gereisd

‘Om meer van de wereld te kunnen zien, reisde ik samen met mijn vriend bijna twee jaar de hele wereld over. Dat was zó bijzonder, dat ik zo veel mogelijk andere mensen dat ook wil laten meemaken. Ik wil ze laten zien hoeveel prachtige plekken de wereld heeft. Daarom besloot ik te starten als zelfstandig reisadviseur.’

Wie Esmee Heijneker (32)

Woont in Alkmaar

Baan zelfstandig reisadviseur

Eerst baan verkoopmedewerker

Rijdt Renault CLIO

Nog weinig zelfstandig reisadviseurs

‘Ik sloot me als franchisenemer aan bij Personal Touch Travel. Al snel bleek het best lastig om aan klanten te komen. De reisbranche is vrij grillig en terwijl de stenen reisbureaus langzaam uitsterven, is het concept van een zelfstandig reisadviseur nog vrij onbekend. Ik moet het vooral hebben van mond-tot-mondreclame en tevreden klanten die terugkomen voor een nieuwe reis.’

‘Fulltime werken is mijn doel’

‘Ik ben inmiddels vier jaar bezig, maar kan nog niet volledig rondkomen van dit werk. Voor nu is dat prima, maar fulltime werken is zeker mijn doel. Ik vind het heerlijk dat ik álles voor mijn klanten mag plannen en dat ik ze de meest bijzondere plekken van de wereld kan laten ontdekken. Ik wil ze een speciale ervaring bieden en ervoor zorgen dat ze optimaal genieten. Als klanten bij terugkomst aangeven een fantastische reis te hebben gehad, is mijn missie geslaagd.’

‘Een CLIO past bij mij en m’n bedrijf’

‘Voor mijn werk ben ik vaak onderweg naar klanten en dus is een goeie, mooie auto van belang. Ik ben opgegroeid in een gezin waarin veel Renault werd gereden. Voor mij was het vanzelfsprekend om ook een Renault te kopen. Na een paar verschillende modellen, rijd ik nu een CLIO. Ik vind het een heel mooi stijlvol model en, niet onbelangrijk, hij rijdt heerlijk. Omdat ik veel bij klanten langsga, vind ik het belangrijk dat mijn auto representatief is en iets uitstraalt wat bij mij en mijn bedrijf past. Deze CLIO is daarvoor perfect.’

