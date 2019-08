Me & My Career | Wendy: ‘Het bleek een schot in de roos’

Een salesfunctie bij een start-up: het was bepaald niet de droombaan die Wendy voor ogen had. Toch nam ze de gok. Nu, acht jaar later, werkt ze nog steeds met veel plezier bij Fashionchick.

‘Na het behalen van mijn marketing-master, voelde ik dat ik nog niet toe was aan een fulltimebaan. Ik boekte een ticket naar Zuid-Amerika, maakte mijn droomreis en genoot van de vrijheid. Na vijf maanden keerde ik terug: het was tijd voor een baan. Drie maanden later kwam Fashionchick op mijn pad. Ik was sceptisch, want mijn plan was werken bij een multinational en Fashionchick was nog een start-up. Daarnaast wilden ze me hebben voor de sales, terwijl mijn voorkeur uitging naar marketing.

‘Sales was niks voor mij. Dacht ik.’

De founders zagen in mij wel een salesdame. Ik besloot de sprong te wagen. Het bleek een schot in de roos: acht jaar later zit ik nog steeds op dezelfde plek. Sales bleek helemaal mijn ding, en ik vond het nog leuk ook. In de jaren die volgden, groeide Fashionchick hard. Op het hoogtepunt verkocht ik voor dertien titels en was ik actief in acht landen. Toen we werden overgenomen door Sanoma, mocht ik opeens gaan samenwerken met andere mooie titels. Zo ontstonden er voor mij weer nieuwe uitdagingen en kansen.’

Eigen keuze

‘Door de overname kreeg ik ook een leaseauto tot mijn beschikking. Ik voelde me een koningin, wat een luxe! In het begin ging ik nog gewoon met mijn oude, afgeragde autootje naar klanten. Ik had ‘m van mijn opa geërfd en ik was er zó blij mee. Ik groeide op in een klein dorp, dus die auto betekende mijn vrijheid. Pasgeleden mocht ik een nieuwe leaseauto uitzoeken en ‘m helemaal zelf samenstellen. Ik koos voor een zwarte Renault Kadjar. En het belangrijkste: hij rijdt heerlijk. En er is ook nog genoeg ruimte voor de baby die op komst is. Ik geniet van de kansen die ik nu krijg, dus vooruitkijken doe ik niet. Een vastgesteld vijfjarenplan heb ik nooit gehad. Maar dat wil niet zeggen dat het me allemaal maar komt aanwaaien. Ik werk keihard, maar ik leef in het hier en nu. Al blijf ik mezelf wel altijd afvragen of ik nog gelukkig word van mijn werk. En ja, dat is na acht jaar nog altijd het geval.’

Wie

Wendy Giles – Brans

Woont

in Amsterdam

Werkt

bij Sanoma

Wat

Senioraccountmanager

Eerste baan

Sales en accountmanager

Rijdt

Renault Kadjar

Dit artikel komt uit VIVA-33-2019. Dit nummer ligt op 14 augustus in de winkel.

