Me & My Career | Jantine: ‘Ik moet mezelf áltijd extra bewijzen’

Jarenlang had Jantine allerlei baantjes. Pas toen ze haar liefde voor fotografie ontdekte, viel alles op z’n plek. Inmiddels verdient ze haar geld met het fotograferen van vrachtwagens en auto’s voor magazines.

‘Op mijn achtste stond ik al op de markt te werken en droomde ik van een eigen zaak. De jaren erna had ik verschillende baantjes. Zo zat ik in de bouw, detailhandel en ben ik ook nog een tijdje postbode geweest. Totdat ik de fotografie ontdekte. Ik zocht een uitlaatklep na een moeilijke periode en vond ontspanning in het fotograferen van vrachtwagens.

Vrachtwagentik

Ze zeggen weleens: je hebt de vrachtwagen-tic of je hebt ’m niet. En ik heb ’m overduidelijk wel. Ik kan die wagens zó mooi vinden. Hoewel het fotograferen begon als hobby, zocht ik al snel samenwerkingen met bedrijven en lanceerde ik mijn eigen website. Ik dacht: leuk, honderd bezoekers per maand, maar al snel werden het er tweeduizend.’

Vooroordelen

‘Tegenwoordig heb ik vaste rubrieken in Trucks Magazine en 4WD Magazine en ben ik bijna fulltime bezig met het fotograferen van vrachtwagens en auto’s. Het is een echte mannenwereld, waardoor ik mezelf constant moet bewijzen en áltijd een stapje harder moet lopen. En er zijn helaas nog steeds mensen die me niet serieus nemen. Zo zijn er bedrijven die niet met me willen samenwerken, omdat ik niet aan hun schoonheidsideaal voldoe. Die vooroordelen maken me boos, maar tegenwoordig denk ik steeds vaker: dan niet.’

Wie Jantine van Hoorn (37)

Woont in Veenendaal

Baan fotograaf

Eerst baan op de markt

Rijdt Renault TWINGO

‘Ik hoef niet meer te smeken om werk, opdrachtgevers bellen míj nu’

‘Ik hoef niet meer te smeken om een opdracht, want na al die jaren bellen opdrachtgevers mij. Ik weet zeker dat ik dit altijd wil blijven doen. Momenteel ben ik bezig om ook aan de slag te gaan in de bedrijfswagens. Een maatje kleiner dus. Dat ik daarvoor gevraagd ben, is een groot compliment. En het maakt me trots. Ik heb dit toch maar mooi even in mijn eentje voor elkaar gekregen.’

Mijn ‘crossie’

‘Toen mijn vorige auto kapotging, ben ik als een blind paard naar een lokale dealer gereden. Die gasten hielpen me daar zo goed dat ik vrijwel meteen voor een Renault TWINGO koos. En ik ben

heel blij met die keuze. Mijn auto is klein, flexibel en brengt me perfect van A naar B. Zonder mijn TWINGO zou ik mijn werk niet kunnen doen, dus ben ik er heel zuinig op. Ik noem ‘m gekscherend m’n ‘crossie’ en om de week ga ik ermee naar de wasstraat om ’m glimmend schoon te poetsen. Niemand die me dan moet storen, want dat is mijn moment. Ik kan alleen maar heel gelukkig zijn als ik zittend in mijn TWINGO op weg mag naar een nieuwe opdracht.’

