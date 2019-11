Me & My Career | Judith: ‘Ik heb van mijn zwakte mijn kracht gemaakt’

Als tiener kon ze koekjes en cola niet weerstaan. Daardoor weet Judith hoe moeilijk het is om een gezond gewicht te krijgen. Nu helpt ze mensen richting een andere levensstijl.

‘Vroeger worstelde ik met overgewicht. In mijn tienerjaren kwam ik zo’n twaalf kilo aan, puur omdat ik de koekjes, cola en saucijzenbroodjes niet kon laten staan. Al vrij snel belandde ik in de wereld van diëten en knokte ik tegen de kilo’s. Met succes, want tegenwoordig ben ik mooi op gewicht. Toch moet ik nog steeds mijn best doen om mezelf niet meer als dik te zien. Dat zit nog altijd in mijn hoofd.’

‘Een baan in de sport en voeding is het laatste waaraan ik dacht’

‘In de tijd dat ik zo zwaar was, was een baan in de sport en voeding het laatste waaraan ik dacht. Pas toen ik jaren later in een les stond en naar de instructeur keek, dacht ik: wat jij doet, wil ik ook. Eerst zag ik die mogelijkheid niet, want ik had een jong gezin en runde een eigen schoonmaakbedrijf. Op mijn 35e koos ik tóch voor die carrièreswitch. Kort daarna begon ik aan een opleiding.’

Wie Judith van Nimwegen (43)

Woont in De Meern

Baan gewichtscoach, personal trainer en bootcamp-instructeur

Eerste baan receptionist

Rijdt Renault TWINGO

Ten onder aan m’n succes

‘Ik werkte een paar jaar in een vrouwensportschool, maar het bleef kriebelen. Steeds vaker dacht ik: dit kan ik ook zelf. Daarom begon ik met het geven van gewichtstrajecten aan huis en bouwde dat later uit met personal trainingen en bootcamps. Doordat de sportschool waar ik werkte failliet ging, kreeg ik onverwacht heel veel klanten. Ik was daar totaal niet op voorbereid en liep mezelf compleet voorbij, waarbij ik alle plezier in mijn werk verloor. Totdat mijn man zei: ‘Blocken die agenda.’ Ik leerde ‘nee’ te zeggen tegen klanten en duidelijk aan te geven wanneer ik vrij ben. Nu ik weer honderd procent kan genieten van mijn werk, vind ik het heerlijk om mensen te helpen. Ik weet als geen ander hoe vervelend het is om overgewicht te hebben en hoe hard je moet knokken om dat om te buigen. Ik heb van mijn vroegere zwakte mijn huidige kracht gemaakt.’

Rijdende sportschool

‘Mijn felblauwe Renault TWINGO met oranje logo valt behoorlijk op. Mensen die ik begeleid zeggen vaak: ‘Hé, ik heb je zien rijden!’ Ook dat heb ik trouwens aan mijn man te danken. Hij zag deze auto en vond ’m perfect voor mij. Deze TWINGO is klein, snel en doordat de motor achterin zit, is er genoeg ruimte. Dat is nodig ook, want soms lijk ik wel een rijdende sportschool met al die weerstandsbanden en kettlebells. Af en toe denk ik aan een nieuwe, grotere auto. Maar deze TWINGO is zo perfect voor me dat ik ’m voorlopig te leuk vind om in te ruilen.’

