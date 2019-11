Me & My Career | Linda: ‘Ik geef mijn leerlingen altijd honderd procent’

Jarenlang wist Linda niet echt wat voor werk ze wilde doen. Na verschillende opleidingen en baantjes besloot ze – net als haar moeder – rijinstructeur te worden. Tegenwoordig runt ze haar eigen rijschool.

‘Vroeger had ik géén idee wat voor werk ik wilde doen en dus volgde ik allerlei opleidingen en had ik verschillende baantjes. Toen ik bij een accountantskantoor werkte en daar helemaal niet blij was, opperde mijn moeder dat rijinstructeur worden misschien iets voor me zou zijn. Het bleek een schot in de roos. Ik begon bij een grote rijschool, maar merkte al snel dat die massale, zakelijke werkwijze niet bij mij past. Ik vind persoonlijke aandacht belangrijk, geef altijd honderd procent aan mijn leerlingen en het frustreerde me als collega’s niet hetzelfde deden.’

Geen concurrenten

‘Om me heen hoorde ik steeds vaker roepen dat ik voor mezelf moest beginnen. Mijn moeder en ik hebben nog even gekeken of we samen zouden gaan werken, maar kozen er toch voor dat niet te doen. Daarna besloot ik om vol voor een eigen rijschool te gaan. ‘Mijn moeder en ik zien elkaar niet als concurrenten. Ze helpt me waar ze kan en we proberen zo veel mogelijk samen te werken. Inmiddels ben ik vierenhalf jaar bezig en loopt mijn school meer dan goed.’

Wie Linda Wilting (34)

Woont in Nijmegen

Baan eigenaar en rijinstructeur bij Rijschool Linda

Eerst baan verkoopmedewerker

Rijdt Renault CLIO

‘Mijn man heeft een groot netwerk en daardoor had ik al vrij snel veel leerlingen. En dat is juist wat ik zo leuk vind: dat ik elke dag werk met verschillende mensen. Saai is het nooit. Het verkeer wordt steeds drukker en daardoor blijft mijn werk altijd een uitdaging. En doordat je uren met elkaar in de auto zit, bouw je echt een band met iemand op. Hoewel mijn rijschool heel goed loopt, twijfel ik over uitbreiding. Ik ben ambitieus en wil groeien, maar tegelijkertijd vind ik het lastig om iemand aan te nemen. Mijn rijschool heet Linda en er bestaat simpelweg geen Linda 2.0. En ja, vind maar eens iemand die net zo veel passie voor dit vak heeft als ik.’

Rijdend reclamebord

‘Op het moment dat ik een auto voor mijn rijschool ging uitzoeken, wist ik het zeker: ik wilde een Renault CLIO. Hij rijdt prettig, is klein, toegankelijk en daardoor perfect voor een beginnende bestuurder. Oh, en niet onbelangrijk: hij ziet er ook nog eens hartstikke leuk uit. Door mijn logo valt-ie echt op en ik hoor constant van mensen dat ze me hebben zien rijden. Perfect, zo’n rijdend reclamebord. Al is even snel door oranje schieten er daardoor niet bij. In mijn lesauto moet ik natuurlijk wel áltijd het goede voorbeeld geven.’





