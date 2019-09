Me & My Career | Madelaine: ‘Ik moest me altijd extra bewijzen’

Gek als Madelaine is op auto’s, lag een baan in die branche voor de hand. Toch belandde ze in de IT. Om haar liefde voor auto’s kwijt te kunnen, begon ze een blog: Madelaine goes fast.

‘Ik was twee toen mijn vader me voor het eerst meenam naar de AutoRAI. Bij het zien van al die glimmende bolides was ik meteen verkocht. Vanaf dat moment keek ik naar alle autoprogramma’s, liep ik geregeld met mijn vader door showrooms en maakten we samen vaak proefritjes. Ik droomde ervan om autojournalist te worden, want het leek me fantastisch om van mijn hobby mijn beroep te maken. Maar toen ik daadwerkelijk in de autobranche aan de slag ging in de import en export, kwam ik er al na een halfjaar achter dat het niks voor mij was.

Auto’s werden dagelijkse kost

Het werd een moetje en ik voelde er geen passie meer bij. Daarom besloot ik een andere weg in te slaan. Via een bijbaan in een telecomwinkel kwam ik in de IT terecht. Maar omdat ik inmiddels toe ben aan iets anders ga ik dit jaar weer naar school. Het wordt een rigoureuze carrièreswitch, want ik ga sociaal financiële dienstverlening studeren.’

Wie Madelaine Vos (27)

Woont in Rotterdam

Baan accountmanager en autoblogger

Eerst baan verkoopmedewerker-telecomwinkel

Rijdt Renault CLIO RS

Mannenwereld

‘Hoewel ik mijn geld niet in de autobranche verdien, kan ik mijn liefde en kennis kwijt in mijn eigen blog: Madelaine goes fast. Ik schrijf over auto’s, motoren en mijn eigen leven als liefhebber. Er zijn maar weinig andere vrouwen die deze passie delen. Ik heb me daarom altijd extra moeten bewijzen. Mannen nemen me vaak niet serieus, omdat ze denken dat ik nul verstand heb van auto’s. Gelukkig heb ik de afgelopen jaren mijn sporen wel verdiend. Er waren tijden waarin ik drie dagen per week aan mijn blog werkte en er ook geld mee verdiende. Momenteel is het wat rustiger. Met mijn studie sla ik een compleet nieuw pad in, maar mijn blog blijft hoe dan ook bestaan. Ik word van maar weinig dingen zó intens gelukkig.’

Ik word regelmatig nagekeken

‘Sinds vier maanden rijd ik een Renault CLIO RS die ik speciaal uit Duitsland heb geïmporteerd. Het is een auto waarmee ik mijn dochter van de crèche kan halen, maar ook rondjes over het circuit kan racen. Een nogal lastig te vinden combinatie, maar juist daarom is deze auto zo perfect. Ik word regelmatig nagekeken. Het is ook nogal een verschijning, een vrouw in een kleine, knalgele, sportieve Renault CLIO. Normaal rij ik niet heel lang in een auto en wissel ik ‘m snel weer in voor een nieuwe. Maar dat gaat met deze CLIO niet gebeuren. Daar is ‘ie veel te leuk voor.’

