Me & My Career | Nuria: ‘Na mijn eerste klus dacht ik: ik kan dit’

Er gaat geen maand voorbij of Nuria’s interieur gaat weer op de schop voor een grondige restyle. Inmiddels heeft ze van deze gewoonte haar beroep gemaakt en startte ze als interieurdesigner haar eigen bedrijf: Nuria Design.

VIVA samen met Renault

‘Als klein meisje was ik altijd druk met m’n slaapkamer. De ene keer moest ie helemaal roze, vervolgens besloot ik dat het behang moest worden ingeruild en een maand later schoof ik al mijn spullen op de gang zodat ik helemaal opnieuw kon beginnen. Later kreeg ik in de gaten dat ik daar mijn beroep van kon maken. Ik werd gevraagd voor een opdracht en mocht een kinderkamer restylen. Mijn ideeën werden zó enthousiast ontvangen dat ik daarna ook meteen de hal, woonkamer, keuken en slaapkamer mocht doen. Toen wist ik: ik kan dit. Kort daarna begon ik voor mezelf. Maar klussen krijgen bleek behoorlijk lastig. Mijn eerste vijf klussen had ik te danken aan mijn moeder. Ze is een lopende netwerkballon en vertelt maar wat graag hoe trots ze op me is. Social media is fantastisch, maar mond-tot-mondreclame werkt nog steeds het allerbest. Mensen moeten weten dat je bestaat.’

Droomklus

‘Ik heb nu een mooi aantal opdrachten, maar om rond te kunnen komen klus ik bij als serveerster. Langzaam bouw ik dat af, want mijn doel is om Nuria Design over een jaar fulltime te kunnen draaien. Momenteel doe ik vooral klussen voor particulieren, in de toekomst wil ik me meer gaan richten op restaurants en hotels. In huis durven mensen toch alleen beperkt risico te nemen. Bedrijven willen júíst opvallen met een eye-catcher. Daarin kan ik al mijn creativiteit kwijt. Mijn droomklus? Het ontwerpen van zowel de architectuur als het interieur van mijn eigen huis. Van een stuk grond tot een droomhuis, alles van begin tot eind opbouwen. Dat lijkt me echt het ideale project.’

Veel ruimte

‘Ik was al een tijdje op zoek naar een nieuwe, grotere auto. Maar ik ben nogal kritisch, dus de ideale wagen kon ik maar niet vinden. Totdat mijn vader zei dat hij een auto had gezien die hem in alles aan mij deed denken. Bij de dealer liep ik in één rechte lijn naar de Renault Captur. Dat was ’m. Voor klanten ben ik altijd aan het slepen met spullen, dus al die ruimte is heerlijk. Even de stoelen naar voren, de bodem van de kofferbak eruit en alles past erin. O, en stiekem ben ik dol op de achteruitrijcamera. Hij is ook van levensbelang trouwens, want zonder had mijn auto al heel wat paaltjes en bomen geraakt.’

Wie

Nuria van Rinssum

Woont

in Den Haag

Baan

eigenaar en interieurdesigner bij Nuria Design

Eerste baan

kinderoppas

Rijdt

Renault Captur

Dit artikel komt uit VIVA-35-2019. Dit nummer ligt op 28 augustus in de winkel.

Kandidaten gezocht

Ben jij een echte carrièretijger en rijd je in een Renault van bouwjaar 2014 of nieuwer? Dan zoekt VIVA jou. Lijkt het je wat om in VIVA te vertellen waarom jij een inspirerende carrière hebt? Grijp dan nu je kans en meld je aan. Wie weet sta jij binnenkort in VIVA met je verhaal. Ben of ken jij degene die wij zoeken? Stuur een mail met een foto en wat informatie over jouw carrière en Renault naar redactie@viva.nl met als onderwerp ‘VIVA X Renault’.

VIVA400

Ga voor meer inspirerende carrièreverhalen naar VIVA400. Daar kun je ook jezelf of iemand anders nomineren voor de VIVA400 van 2019!