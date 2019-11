Melanie Bosveld over #ikbepaalzelf: ‘Tijdens mijn studie had ik mijn carrièreplan al uitgestippeld’

Je moet het maar durven: in een economische crisis ontslag nemen en je eigen bedrijf beginnen. Melanie Bosveld (41) deed het toen ze twaalf jaar geleden pr-bureau Kult & Acer startte. Prima keuze, want ze is nog steeds succesvol.

Tekst Kim Buitenhuis Foto Yasmijn Tan

Grootste droom: ‘Met Kult & Ace het leading millennial consultancy bureau worden in Europa. Ik hoop dat het bedrijf onafhankelijk van mij kan opereren, zodat ik mijn privéleven meer aandacht kan geven.’

Grootste misstap: ‘Ik vind het jammer dat ik nooit bij een groot merk als Nike, Tesla of Gucci ervaring heb opgedaan.’

Grootste talent: ‘Ik kan me in verschillende groepen bewegen. De ene keer met een CEO uit een bevoorrecht gezin, de andere keer met een jongen van de straat. Ik zie de overeenkomsten en kan ze ook met elkaar verbinden.’

Ongekend talent: ‘Supersmooth achteruit inparkeren en oog hebben voor matching outfits.’

absoluut niet goed in: ‘Zingen. Mijn vriend is muzikant en volgens hem ben ik zelfs toondoof.’

Ik vind mezelf rijk als…: ‘…ik de vrijheid heb om zelf te kunnen bepalen wat ik doe en wanneer.’

Mijn grootste idool: ‘Oprah, omdat zij een positieve impact heeft op veel levens. Zij heeft zich eigenhandig opgewerkt tot een van de bekendste en rijkste vrouwen van Amerika, met een eigen imperium.’

Droombaan vroeger: ‘Uitvinder, privédetective of modeontwerper.’

Droombaan nu: ‘Wat ik nu doe. Omdat ik ook graag iets goeds wil doen, ben ik vrijwilliger bij de Weekend Academie. Daar geef ik jongeren met een achterstand uit groep 7 en 8 les. Ze hebben vaak eerst een grote mond tot je een-op-een met ze spreekt. Dan willen ze weten hoe ze ook een eigen bedrijf kunnen starten. Mooi om een soort voorbeeld te zijn.’

Ik bepaal zelf…

‘…hoe ik mijn leven leid. Na het gymnasium koos ik niet voor de universiteit, zoals mijn leraren adviseerden, maar voor de hbo-opleiding Communicatie Creatief. Ik had al een heel carrièreplan uitgestippeld. Ik wilde eerst in verschillende facetten van de reclame en pr-wereld ervaring opdoen om uiteindelijk mijn eigen bedrijf te starten. Het liefst nog voor mijn dertigste. En zo is het ook gegaan. Ik heb een paar jaar bij een reclamebureau gewerkt, een jaar of twee aan de klantzijde voor een interieurmerk, vervolgens op de communicatieafdeling van de overheid en ik heb internationale campagnes gedraaid voor een pr-bureau. Tijdens de crisis nam ik ontslag om mijn eigen bedrijf te beginnen. Daar snapte niemand iets van, maar mijn instinct zei me dat dit het moment was om met Kult & Ace te beginnen: een pr-bureau dat zich richt op het connecten van merken met jonge doelgroepen. Ik verdiende de eerste maand al meer dan mijn laatstverdiende salaris en ben sindsdien alleen maar gegroeid en winstgevend gebleven. Ik begon mijn avontuur aan de keukentafel, een paar maanden later had ik mijn eerste kantoor. Inmiddels zijn we twee keer verhuisd en bestaat het team uit tien fulltime medewerkers en vijftien freelancers. Daaromheen hebben we een collectief van zo’n 350 tot 400 creatievelingen met wie we veel contact hebben voor events of samenwerkingen. Vanuit pr zijn we uitgegroeid tot een bureau dat zich ook op research, strategie en uitvoering richt. Ik zet de lijnen uit, zorg dat alle klanten tevreden zijn, doe alle new business gesprekken en hou me bezig met de innovatie en strategie. Ik ben een soort accountmanager, officemanager, conciërge, psycholoog en strateeg ineen. Een van de campagnes waar ik heel trots op ben is de Do You-campagne voor PUMA, die om girl empowerment draait. Hiervoor organiseren we talks met artiesten en influencers uit de scene die heel open zijn over hun leven. Ze inspireren en motiveren door bijvoorbeeld te vertellen over hun onzekerheden en krijgen daardoor meteen een band met het publiek.’

Moeilijke keuze

‘Een aantal jaar geleden heb ik er samen met mijn vriend bewust voor gekozen om nog niet aan een gezin te beginnen. Kult & Ace voelde op dat moment als mijn kind en daar wilde ik voor de volle honderd procent voor gaan. Die keuze voelde toen als vanzelfsprekend. Ook omdat we nog maar een paar jaar samen waren en nog veel met zijn tweeën wilden ontdekken. Inmiddels is het iets waar we veel over nadenken: kan het nog en hadden we er toch niet eerder aan moeten beginnen? Ik heb veel respect voor ouders die hun eigen business en gezin runnen. Om dat te kunnen, moet ik eerst een goede head of operations hebben, zodat ik niet langer onmisbaar ben.’

Leerzame keuze

‘Vorig jaar hebben we een bureau opgekocht: een kleine agency die zich ook op millennials richtte, maar dan meer op de culturele sector. Een perfecte aanvulling op ons portfolio. Ik had geen idee hoe zo’n overname financieel in zijn werk zou gaan. Ik heb een expert in de arm genomen en uiteindelijk voor de ‘makkelijke’ manier gekozen om alleen de klanten en niet het personeel over te nemen. Ik had namelijk al geleerd van mijn eigen hr-ervaring dat het heel moeilijk is om een goed team op te bouwen volgens je eigen bedrijfscultuur. Gelukkig heb ik nu een fantastisch team van mensen die al lang met me samenwerken.’

Ik bepaal zelf staat voor eigen keuzes maken. Je eigen leven leiden. Het heft in eigen handen nemen. Je eigen pad kiezen. Het staat voor women empowerment. In deze rubriek geeft VIVA vrouwen een podium om hun verhaal te vertellen, zodat ze andere vrouwen kunnen inspireren en empoweren. Ook meedoen? Deel je verhaal op social media onder de #Ikbepaalzelf.

Dit artikel komt uit VIVA-44