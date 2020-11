Maak jij je zorgen over iemand? Dan is het misschien tijd voor een melding

Je ziet het vast wel eens op straat. Iemand die in zichzelf praat, boos is op de wereld of in een korte broek loopt terwijl de temperatuur het vriespunt nadert. Zorgwekkend? Misschien wel. Voortaan kun je bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag terecht als je je zorgen maakt over iemand in jouw omgeving.

VIVA samen met Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Een paar duizend keer per jaar komen bij de politie meldingen binnen over mensen die zorgwekkend gedrag vertonen. Dat kan op straat zijn maar ook een buurvrouw die nooit haar huis uitkomt. Meestal hebben deze mensen zorg of ondersteuning nodig. Maar niet iedereen zoekt die hulp zelf op. Of mensen weten niet waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag. Sinds kort kun je een melding doen bij het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag, dat je doorschakelt naar het meldpunt bij jou in de buurt

Van kwaad tot erger

Zo kwam er bij het Regionaal Meldpunt OGGZ van GGD Flevoland een melding binnen over een alleenstaande man van middelbare leeftijd die zichzelf leek te verwaarlozen. Zijn huis bleek zwaar vervuild en nauwelijks nog begaanbaar. Dit soort vervuilde leefomstandigheden komen regelmatig voor en vaak zit daar veel leed achter. Deze man had een alcoholprobleem en voelde zich eenzaam. Hij schaamde zich zo voor zijn huis dat hij ook niemand meer binnen liet. Vaak gaat het dan van kwaad tot erger. In dit geval wist de man niet waar hij moest beginnen; hij was het overzicht volledig kwijt. Hulpverleners hebben er voor gezorgd dat de man werd doorverwezen naar de verslavingszorg. Ook werd er een schoonmaakbedrijf ingeschakeld om zijn woning weer leefbaar te maken.

Contact is de eerste stap

De mensen die via een melding in beeld komen, zoeken zelf vaak de zorg niet op en gaan die soms zelfs uit de weg. Terwijl ze die wel nodig hebben. Contact krijgen is altijd de eerste stap. Maar soms lukt dat niet of is er meer nodig. Dan kun je vanaf nu bellen naar het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. Medewerkers van dit meldpunt geven advies over wat je zelf kunt doen en schakelen de juiste partijen in. Na het eerste contact maken ze bij het meldpunt een analyse: wat is het probleem én wat zijn de onderliggende oorzaken? Verslaving, geldzorgen of een combinatie hiervan? Het kan van alles zijn. Het gaat erom dat de persoon die zorg nodig heeft door de juiste professionals wordt geholpen.

Doeltreffend

Dat dit heel doeltreffend kan zijn blijkt uit het verhaal van de man. Na de schoonmaak was hij heel gemotiveerd om zijn leven verder op te pakken. Hij was echt opgelucht. Zijn huis was weer veilig om in te wonen. Een half jaar na de melding had hij zijn woning weer helemaal op orde. Hij is gaan sporten en raakt de alcohol niet meer aan.

Gordijnen dicht en niemand die het ziet

Een deel van de mensen die zichzelf verwaarlozen, is in staat de narigheid te verbergen voor de buitenwereld. Gordijnen dicht en niemand die het ziet. Maar als gordijnen altijd dicht zitten, kan dit een signaal zijn dat er iets aan de hand is. Het is fijn als iemand dit opmerkt. In een samenleving die steeds individualistischer wordt, mogen we best wat meer aandacht en zorg voor elkaar hebben. De juiste hulp kan een groot verschil maken in iemands leven. Het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is bedoeld voor het beantwoorden van vragen, het delen van zorgen, meedenken en adviseren bij complexe situaties rondom kwetsbare personen.

Maak jij je zorgen?

Maak jij je zorgen om iemand die zich verward gedraagt? Of vraag je je af of hij of zij wel de juiste hulp krijgt? Voor deze vragen kan je terecht bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag* via 0800-1205. Je zorgen delen is een goede eerste stap. Samen met een hulpverlener kan je bespreken wat er aan de hand is, welke hulp nodig is of wat je kan doen om iemand te helpen. Kijk ook op meldpuntzorgwekkendgedrag.nl

Dit artikel is ontwikkeld in opdracht van de Rijksoverheid.

* Het gaat hierbij om niet-acute situaties. Bel in een spoedsituatie altijd 112. Denk je aan zelfmoord en heb je hulp nodig? Bel dan 113.