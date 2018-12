Meerdere onderzoeken hebben al bewezen dat bloemen je gelukkig maken. Niets gezelliger dan een grote, vrolijke bos in huis. Het enige nadeel is dat ze soms snel verwelken. Als ie een week mooi staat, mag je blij zijn. Gelukkig zijn er een hoop trucjes om ervoor te zorgen dat je wat langer van een bos bloemen kan genieten.

1. Zet de bloemen direct in een vaas

Knip de bloemen schuin af als je thuiskomt en plaats ze zo snel mogelijk in een schone vaas met lauwwarm water. Ze kunnen namelijk niet te lang zonder. Zit er geen zakje plantenvoeding bij je bos? Je kunt altijd nog een beetje frisdrank met koolzuur toevoegen.

2. Geef je bloemen bloemenvoeding

Vaak is een bos bloemen voorzien van een zakje bloemenvoeding. Gebruik dit dan ook. Zit er geen zakje voeding bij je bos bloemen? Je kunt ook een halve theelepel suiker en een scheutje bleek in het water doen om nog langer van de bos te kunnen genieten.

3. Laat geen bladeren in het water hangen

Bladeren die in het water terecht komen kunnen gaan rotten, waardoor er bacteriën in de vaas komen. Dit is funest voor je bos bloemen. Knip daarom altijd de bladeren af die anders in het water terecht zouden komen. En haal ook elke 2-3 dagen ca. 1 cm van de stelen af. Hierdoor kunnen de bloemen beter drinken en blijf je bos bloemen langer mooi.

4. Ververs regelmatig het water

Heb je wel eens meegemaakt dat het water na een paar dagen troebel oogt? Dit betekent dat het einde van je bos bloemen nadert. Giet een keer in de zoveel dagen het oude water weg en vul de vaas met een liter vers water. Je bos kan er weer tegenaan.

