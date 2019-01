Met deze tips wordt het makkelijker om het hele jaar gezond te eten

In de maand januari hebben veel vrouwen het goede voornemen om gezond te eten. Maar lang niet iedereen slaagt erin om dit de rest van het jaar te blijven doen. Vooral als je begint aan een dieet waarbij je je hele eetpatroon om moet gooien, is volhouden lastig.

Gelukkig hoef je niet per se een dieet te volgen om gezond te kunnen eten. Met kleine veranderingen, zoals ongezonde producten als chips en koekjes inruilen voor een gezond alternatief, kom je ook al een heel eind. Daarom bedacht het Voedingscentrum de Eetwissel– ze dagen je uit om dagelijks iets ongezonds te wisselen naar iets gezonds, het liefste uit de Schijf van Vijf. Ruil bijvoorbeeld een glas frisdrank in voor een glas kraanwater, en neem een keer een banaan in plaats van een koek.

Vaak zijn Eetwissels niet alleen goed voor jou, maar ook voor het milieu. Veel ongezond eten wordt namelijk gemaakt in fabrieken. Denk aan snoep, snacks en frisdrank. Die fabrieken voeren veel handelingen uit om tot het eindproduct te komen. Dat kost veel energie. En alles moet natuurlijk verpakt worden, waardoor er veel afval in het milieu komt.

Neem roomboter bijvoorbeeld. Hier zit veel meer verzadigd vet in dan in halvarine. En om roomboter te maken wordt het milieu erg belast, want er is melk voor nodig. De ingrediënten van halvarine komen voornamelijk van planten. Dat belast het milieu minder.

Hetzelfde geldt voor een croissant. Waarom zou je die niet inruilen voor een mueslibol? In een croissant zitten nauwelijks vezels, terwijl een mueslibol er vol mee zit. En de ingrediënten van een mueslibol belasten het milieu minder dan die van een croissant.

De gouden tips

Wil jij aan de slag gaan met een Eetwissel? Het Voedingscentrum heeft allerlei voorbeelden voor je bedacht om eens te proberen. Check hier de 18 Eetwissels en gebruik de volgende tips om het Eetwisselen het hele jaar te blijven doen.

1. Koester de Eetwissels die je aanspreken

Heb jij een Eetwissel gemaakt die je wel bevalt? Eentje waarvoor je niet te veel moeite moet doen? Blijf dan vooral bezig met die Eetwissel. Je zult zien: voor je het weet is het een gewoonte geworden en eet je al een stukje gezonder én duurzamer.

2. Verander van Eetwissel als ‘ie niet voor jou werkt

Heb jij je geliefde chocopasta ingeruild voor 100% pindakaas, maar merk je dat je in de supermarkt toch alweer lang bij de chocopastapotten staat te draaien? Laat deze Eetwissel dan zitten en probeer een andere. Er zijn er nog genoeg die wel voor jou kunnen werken en minder moeite kosten. Eet je al volkoren brood bijvoorbeeld?

3. Hoe meer, hoe beter

Natuurlijk geldt wel: hoe meer, hoe beter. Dus als je een stuk of vijf Eetwissels kan bedenken die je door de dag heen denkt te kunnen doen: begin er vooral mee! Hoe meer kleine veranderingen in je eetpatroon, hoe groter de kans dat ook je mindset verandert. En dan is het al helemaal een eitje om het hele jaar Eetwissels te blijven maken.

Wil jij nog meer informatie over Eetwisselen? Check dan snel voedingscentrum.nl/eetwissel.