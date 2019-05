Met deze zonnebrillen wil je dit seizoen gezien worden

We zitten midden in het voorjaar en dat betekent: tijd om je zonnebril weer tevoorschijn te halen. Heb jij nog niet het juiste model en ben je op zoek naar inspiratie? Dit zijn de zonnebrillen waar je dit seizoen mee gezien wilt worden.

De cat-eye zonnebril

Veel stijlen komen een keer in de zoveel tijd terug. Dat geldt ook voor de cat-eye zonnebril. Smal, breed, felle kleuren, met een printje of gewoon simpel in het zwart of bruin – de mogelijkheden zijn eindeloos.

Ben jij op zoek naar een cat-eye zonnebril, maar heb je het perfecte model nog niet gevonden? Dan is de Florence van Charlie Temple misschien iets voor jou.

Klein, kleiner, kleinst

Qua zonnebrillen is het motto vaak 'hoe groter hoe beter'. Maar anno 2019 kan je montuur niet smal genoeg zijn. Rond, ovaal of vierkant, niets is te gek met deze trend.

Alle kleuren van de regenboog

We kunnen er niet omheen deze zomer: zonnebrillen in de meest opvallende kleurtinten. Of het nou knalroze is of felrood, het kan allemaal.

Transparant

Ga je liever voor een zonnebril die iets minder opvalt maar wel stylish is? Kies dan voor een transparante zonnebril. Deze zonnebril oogt door het transparante montuur subtiel en past bij bijna elke outfit.

De pilotenbril

De pilotenbril is een zonnebril die altijd in de mode blijft. Elke zomer zien we 'm weer in verschillende vormen en maten voorbij komen.

