Waarom je met een mooie lach de halve wereld in de pocket hebt

Het mooiste wat je kunt dragen? Juist, een glimlach. En bij een fijne, innemende lach, hoort een goed stel tanden. Hoe je je tanden en gebit mooi, wit en gezond houdt? Begin met het lezen van deze tips.

VIVA samen met Electric Better Toothbrush

Met een mooie lach, heb je de halve wereld in de pocket. Een glimlach wordt niet voor niets vaak ‘betoverend’ genoemd. Een lach heeft een krachtige uitwerking op mensen; het is ontwapenend en aanstekelijk tegelijk. Je gebruikt je mond niet alleen letterlijk om mee te communiceren, het is ook nog eens het non-verbale communicatiemiddel van je gezicht. Je mond is al met al dus nogal bepalend – denk alleen al aan een online meeting waarbij je mond en gebit continu vol in beeld zijn. Zaak dus om deze zo mooi en verzorgd mogelijk te houden. Gelukkig zijn er tal van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van mondverzorging, waardoor het je steeds makkelijker gemaakt wordt om het allemaal schoon en fris te houden.

New kid in town

Nieuw op de markt is bijvoorbeeld de Electric Better Toothbrush. Wat er zo innoverend aan deze new kid in town is? Nou, bijvoorbeeld dat het de eerste tandenborstel ter wereld (!) is, die je tandvlees stimuleert terwijl je je tanden poetst! De verzorging van je tandvlees wordt nog wel eens onderschat. Maar waarom is wel heel belangrijk. Ten eerste zorgt stimulatie van het tandvlees voor een betere doorbloeding – die helpt je tandvlees gezond, sterk en soepel te houden. Het draagt bij aan (het behouden van) een gezond gebit. En ten tweede zorgt het ook nog voor een verzorgd en vooral fris gevoel.

Twee vliegen in één klap

De Electric Better Toothbrush pakt tijdens het poetsen van je tanden, automatisch je tandvlees mee. Deze elektrische tandenborstel beschikt namelijk over een technologie die voor een unieke (V-)stand van de buitenste rij haren zorgt. Hierdoor wordt je tandvlees in één moeite door gestimuleerd terwijl jij je tanden poetst. Zonder dat je daar iets extra’s voor hoeft te doen. Zo hou je nog tijd over voor wat extra squads of sit-ups voor het slapen gaan. Om zowel fit, fris als fruitig de winter door te komen.

Meer weten over deze nieuwe turbo-power-super-tandeborstel? Kijk op getstimulated.com voor wat extra healthy stimulans.