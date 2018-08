Minder geld te besteden dan voorheen; hoe doe je dat?

Yes! Het verlossende telefoontje. Je bent aangenomen voor die geweldige baan. Je dag kan niet meer stuk, want alleen maar pluspunten: doorgroeimogelijkheden, mooiere locatie, op de fiets naar je werk én toffe collega’s om mee samen te werken. Alles lijkt perfect, behalve het salaris. Je verdient beduidend minder dan in je vorige baan. Hoe ga je daarmee om?

Hoe meer geld je verdient, hoe meer je vaak ook uitgeeft. Dat is doodnormaal. Als je er op salaris achteruitgaat, is dat dan ook even slikken. Je bent immers helemaal gewend aan je inkomsten en uitgavenpatroon en je nieuwe (lagere) inkomen schopt dat in de war. Daarom is het belangrijk dat je je goed bewust wordt van je nieuwe financiële plaatje. En Aegon helpt je daar graag bij.

No stress

Het regelen van geldzaken is waarschijnlijk niet je hobby, maar het is wél fijn als alles goed geregeld is. Als je eenmaal alles op orde hebt, scheelt het je veel stress. Daarom geven wij je drie tips om grip op je geld te hebben:

1. Breng je papierwerk op orde