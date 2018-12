4 momenten waarop je naar je beste vriendin moet luisteren

Jouw beste vriendin is je steun en toeverlaat. Jullie bespreken alles met elkaar – van verhalen over (foute) vriendjes tot hoe je financiën aan het einde van de maand ervoor staan. Maar luister je eigenlijk altijd wel goed als je met elkaar in gesprek bent? Dat is niet zo vanzelfsprekend.

Acht op de tien Nederlanders bekent niet altijd goed te luisteren tijdens een gesprek, blijkt uit onderzoek. De reden? We worden – no surprise – te vaak afgeleid door onze smartphone. Hierdoor concentreer je je minder goed en ben je meer bezig met je WhatsAppberichten en Instagramaccount dan je gesprekspartner.

Vergeet ook niet om zelf te luisteren

Natuurlijk zijn er in het echte leven ook momenten waarop je je vriendin een flinke dosis waardering kan geven. Eigenlijk simpelweg door goed naar haar te luisteren. Het liefste altijd, maar sowieso op deze momenten:

1. Als ze zegt dat je te hard bent voor jezelf

Zonder dat je het zelf door hebt, ben je vaak heel streng voor jezelf. Bijvoorbeeld wanneer je een hele avond baalt van een fout die je hebt gemaakt op het werk, als je jezelf de schuld geeft van een mislukte relatie, of gewoon wanneer je even niet helemaal tevreden bent over jezelf. Gelukkig is je beste vriendin er om alles te relativeren. Een peptalk van haar kan hartstikke waardevol zijn.

2. ls ze haar twijfels uit over jouw nieuwe lover

Waar rook is, is vuur. Als je smoorverliefd bent vergeet je dit nog wel eens, maar jouw bestie ziet dat de verhalen die de ronde gaan over jouw nieuwe lover niet zomaar zijn ontstaan. Foute vriendjes worden vaak eerder gedetecteerd door vriendinnen dan door jezelf. Luister naar haar mening en bedenk of ze misschien wel gelijk heeft. Is dit wel jouw prins op het witte paard? Of kan je deze toch beter laten schieten?

3. Als ze zegt dat je fout zit

We maken allemaal weleens fouten. Ja, ook jij. Het is goed om hier bij stil te staan en ervan te leren. Een beste vriendin kan hierbij helpen. Zij kan reflecteren op jouw fouten en tips geven. Eigenlijk is ze gewoon jouw reality check.

4. Als ze zegt dat ze van je houdt

Verklaart ze je (misschien wel naar een paar wijntjes) de vriendschapsliefde? Spits dan goed je oren. Lief zijn voor elkaar zorgt voor extra endorfine in je hoofd, een hormoon waar je gelukkig van wordt. En dat willen we natuurlijk allemaal.

Ook niet geheel onbelangrijk: vergeet niet terug te zeggen dat je ook van haar houdt. Daar wordt zij weer hartstikke blij van.

