Ongegeneerd meezingen met je favoriete nummers, geen gedoe met je bagage en vooral: de ultieme vrijheid. Als een roadtrip met vriendinnen nog niet boven aan je bucketlist stond, mag je ‘m nu toevoegen. En wel hierom.

1. It’s all about the journey

Je kent ‘m vast, de cheesy quote: it’s not about the destination, it’s about the journey. In het geval van een roadtrip zeker waar. Want waar normaal de reis naar je eindbestemming bijzaak is, zijn de momenten in de auto nu het hoogtepunt.

2. Vrijheid, blijheid

Een roadtrip is pure vrijheid. Je kunt gaan en staan waar je wilt en zonder problemen ergens een paar dagen langer blijven. Er staat toch geen vliegtuig op je te wachten.

3. Zo veel te zien

Europa is prachtig en met de auto leg je in no time heel veel kilometers af. Zo streep je makkelijk heel wat steden en landen af die al jaren op je lijstje staan.

4. Voor elke portemonnee

Het kan met elk budget. Of je nu een tent achterin legt en gaat (wild)kamperen, of hotels en Airbnb’s met elkaar afwisselt: onvergetelijk wordt het sowieso.

5. Keihard meezingen

In het vliegtuig of openbaar vervoer wordt het je niet in dank afgenomen, maar in de auto kun je helemaal los gaan op je eigen playlist.

6. Handen uit de mouwen

De kans dat je op een verlaten weggetje in Frankrijk ineens een lekke band of lege tank hebt, is aanwezig. Met de juiste voorbereiding en wat inventieve vriendinnen is dit zo opgelost. En jullie voelen je daarna onoverwinnelijk.

7. Van alles wat

Strandvakantie, citytrip of sportief avontuur? Tijdens een roadtrip hoef je niet te kiezen. In de ene stad bezoek je een design museum, in de volgende verdiep je je in eeuwenoude historie, waarna je bijtankt in een kustplaats.

Zin gekregen om meteen in je auto te springen? Deze drie totaal verschillende routes zijn zeker het proberen waard.

Zon, zee & design

De ultieme zomerse roadtrip: een tour langs de Spaanse en Portugese kust. Je begint cultureel in Bilbao met modern design in het Guggenheim Museum, om daarna lekker te luieren, eten en dansen in de andere steden.

Bilbao – Porto – Lissabon – Sevilla – Valencia – Barcelona

Het hoge noorden

Niet bang voor een beetje kou, sneeuw en donkere dagen? Deze uitgebreide roadtrip leidt je langs de tofste steden en overweldigende natuur van Scandinavië en Oost-Europa. Reken ongeveer één dag reistijd als je naar de volgende stad gaat.

Hamburg – Kopenhagen – Stockholm – Helsinki – Sint-Petersburg – Riga – Warschau – Berlijn

Budgettrip

Als je niet zo veel vakantiegeld of -dagen meer overhebt, kun je ook dicht bij huis blijven.

Antwerpen – Gent – Brugge – Lille – Brussel

Op avontuur

