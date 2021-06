Beschermen de coronavaccins ook tegen de mutaties van het virus?

De Braziliaanse variant, de Britse en de Indiase. Er zijn inmiddels diverse mutaties van het coronavirus ontstaan. Logisch dat je je afvraagt of de coronavaccins ons ook beschermen tegen deze nieuwe varianten. We vroegen jullie je vragen over mutaties en coronavaccinatie in te sturen.

VIVA samen met de Rijksoverheid

In de video hierboven gaat Lauren Verster met voormalig huisarts Ted van Essen en immunoloog Marjolein van Egmond op zoek naar antwoorden op jullie vragen. Hieronder lees je alvast het antwoord op een van de meestgestelde vragen.

Hoe ontstaat een mutatie van het coronavirus?

Marjolein van Egmond: ‘Zodra een virus onze cellen binnenkomt, wordt het heel snel vermenigvuldigd. Je kan het vergelijken met het telkens overtypen van een tekst. Daar sluipt weleens een tikfoutje in. Dat gebeurt bij zo’n virus ook.

Heel vaak heeft dat geen gevolgen. Maar soms wordt een virus minder succesvol door zo’n tikfoutje. Dan verdwijnt het langzaam. Een andere keer komt er een variatie waardoor het virus juist besmettelijker wordt en dus steeds vaker voorkomt. Of beter in staat is ons afweersysteem te ontwijken. Zo ontstaat een mutatie. Dat gebeurt bij alle virussen en is dus niet uniek voor het coronavirus. En gelukkig zijn alle vaccins ook effectief tegen de mutanten die we tot nu toe kennen.’

Voor nog meer info over vaccinatie tegen het coronavirus, bekijk de video en ga naar coronavaccinatie.nl

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met de Rijksoverheid.

Lees ook:

Antwoorden op jouw vragen over bijwerkingen van coronavaccins

Alles wat je wilt weten over de effectiviteit van coronavaccinatie