Natascha Hendriks voor #ikbepaalzelf: ‘Vroeger werd ik nooit begrepen’

Natascha Hendriks (24) zet zich al vanaf haar achtste in voor een beter milieu. Met haar duurzame kledingmerk JUNGL Amsterdam biedt ze een alternatief voor de vervuilende fast fashion merken.

Grootste droom: ‘Dat JUNGL Amsterdam een groot bekend merk wordt. Verder hoop ik dat veel Nederlanders oog voor het milieu krijgen en duurzame keuzes maken.’

Grootste misstap: ‘Mijn studie. Veel te breed en vooral gericht op geld verdienen.’

Grootste talent:‘Doorzetten. Als het gaat om mijn studie en ook als het even tegenzit met mijn werk, ik ga altijd door.’

Ongekend talent: ‘Ik kan op een koord en op een bal lopen. Dat heb ik vroeger op de circusschool geleerd.’

Absoluut niet goed in: ‘Harde verkoop. Die vlotte babbel waardoor je alles kunt verkopen, ook als het een onzinproduct is, dat kan ik echt niet. Ik zou me al snel bezwaard voelen.’

Ik vind mezelf rijk als: ‘Ik kan doen wat ik leuk en belangrijk vind, zoals nu. Ik werk drie dagen en de rest van mijn tijd besteed ik aan mijn onderneming. Ik heb niet veel te besteden, maar toch voel ik me rijk, omdat ik doe wat ik leuk vind.’

Grootste idool: ‘Mijn moeder, omdat zij anderen altijd op de eerste plaats zet, over iedereen heel aardig spreekt en zo haar best doet voor het milieu.’

Droombaan vroeger: ‘Modeontwerper. Voor mijn ideeën bij handwerken kreeg ik altijd een hoog cijfer. De uitwerking was alleen heel slecht, dus daardoor dacht ik dat het niets voor mij was. Grappig dat ik nu toch in dat wereldje zit.’

Droombaan nu: ‘Fulltime met JUNGL Amsterdam bezig zijn. Het is mijn droom om mijn bedrijf groot te maken.’

Ik bepaal zelf…

‘…welke levensstijl bij mij past. Tot een paar jaar geleden kreeg ik vaak kritiek op het feit dat ik vegetariër ben. Nu het hip is, vindt iedereen opeens dat ik goed bezig ben. Ik was vroeger al een dierenvriend. Toen ik er rond mijn achtste achter kwam dat de ham op mijn boterham van een varken kwam, wilde ik geen vlees meer eten. Mijn ouders hebben me daarin altijd gesteund. Zij hebben me geleerd goed voor het milieu te zorgen: niet te lang douchen, niet onnodig de lichten laten branden, afval te scheiden en zo veel mogelijk op de fiets doen.’

Meest leerzaam

‘Nog voor mijn studie small business en retail management wist ik al dat ik een eigen bedrijf in duurzame producten wilde. Toen ik erachter kwam hoe vervuilend de mode-industrie is, wist ik dat ik daar iets mee moest doen. Zo ontstond JUNGL Amsterdam: een modelabel voor jonge mensen. Mijn eerste collectie bestond uit jasjes gemaakt van gerecyclede plastic flessen. Tijdens mijn reizen in Azië zag ik dat de mooie tropische eilanden er vol mee liggen. De jasjes waren een succes. Voor de volgende collectie kwam mijn inspiratie uit het heftige feit dat de helft van het gewicht van de plastic soep in de oceanen uit visnetten bestaat. Een groot probleem, alleen al voor alle dieren die erin verstrikt raken. Samen met mijn zusje, die later is aangehaakt en hetzelfde over duurzaamheid denkt als ik, bedacht ik badmode gemaakt van visnetten. Ook omdat er nog geen duurzaam badmodemerk was. Maar hoe soepel de productie van de jasjes verliep, zo moeizaam gaat het nu. We hebben nu vier rondes met samples gehad en elke keer gaat er wel iets fout. Van de verkeerde maat tot vertraging in het productieproces omdat het postorderbedrijf de stof is kwijtgeraakt. Dat is lastig, maar ook ontzettend leerzaam. Voor de volgende collectie weet ik nu dat we in de communicatie naar de fabriek in Portugal nóg duidelijker moeten zijn. En dat we eerder moeten starten met samples laten maken.’

Trots op

‘Dat we ondanks alle tegenslagen toch met deze nieuwe collectie door blijven gaan. Soms denk ik: het is zo veel makkelijker om naar China te bellen en duizend bikini’s te bestellen. Doordat we alles duurzaam en eerlijk willen, maken we het onszelf extra moeilijk. De garen komen uit Slovenië, de stof uit Italië en het wordt in Portugal geproduceerd. Omdat we er nog niets aan verdienen, hebben we er nog een baan naast. Ik op het hoofdkantoor van een restaurantketen en mijn zus naast haar studie bij een kredietmanagementbureau. Dat maakt het soms zwaar. Maar we willen zo graag een alternatief bieden en daarbij ook de juiste informatie geven. Juist over de noodzaak van goed bezig zijn voor het milieu. Daarom geven we soms ook gastlessen op scholen over het plasticprobleem: wat wij daaraan doen en wat je zelf kunt doen. Het voelt als onze taak om dit onder de aandacht te brengen.’

Toekomst

‘Halverwege juni presenteren we onze nieuwe collectie een week lang in een pop-upwinkel in de Molsteeg in Amsterdam. Verder hopen we een groot duurzaam badmodemerk te worden met vanaf volgend jaar ook zwembroeken voor mannen. En wie weet breiden we de collectie nog verder uit.’

