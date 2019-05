Nog even en de rokjes en jurken kunnen weer permanent uit je kledingkast. Het is namelijk over 2 maanden alweer zomer! Dé periode dat je uit kunt pakken met je outfit. Zoals elk jaar zijn er weer een aantal trends die je veel voorbij zal zien komen in het straatbeeld. Om je wat shopinspiratie te geven presenteert BestSecret je 5 grote fashiontrends waar je niet omheen kunt.

VIVA samen met BestSecret

1. Kant met een twist

Houd jij van kant? Dan word je vast blij van deze trend. In de collecties van Victoria Beckham, Erdem en Christopher Kane kwam veel kant terug, maar dan nét even anders. De stof werd gecombineerd met sportieve details, bijvoorbeeld, of verwerkt in een mannelijk silhouet. Ook jij kunt voor kant met een twist gaan, door bijvoorbeeld een kanten topje te combineren met een trackpants. Wees niet bang om ‘gekke combinaties’ te maken dit sezoen, want alles kan.

2. Beige

De kleur die je op de catwalk veel terug ziet komen, is beige. Alhoewel dit misschien niet de tint is waar je snel aan denkt bij een zomerse outfit, kan beige zeker een mooie toevoeging zijn. Combineer een wit shirt en jeans bijvoorbeeld met een jaren 50 trenchcoat, of ga voor een all over beige jumpsuit.

In de members only shopping community van BestSecret vind je een ruime selectie aan beige items. Ken je deze webshop al? Bij BestSecret shop je in een geheime members only shopping community alle huidige fashiontrends. Elke dag vind je op de community kortingen op merkkleding, van wel 20% tot 80%. Meld je hier aan om de collectie bekijken.

3. Beestenboel

Grote kans dat je al iets in je kast hebt hangen met een luipaardenprint. We hebben goed nieuws: die items kan je dit seizoen weer hergebruiken. En nee, dan hebben we het niet over de Veerkampjeslook, maar over een classy item met een zachte luipaardenprint.

Niet alleen luipaard is hot, ook andere dierenprints zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Denk aan slangenprint, krokodillenprint, tijgerprint, zebraprint en zelfs ook koeienvacht. Ook deze prints vind je bij BestSecret.

4. Boilersuits

Je hebt ze misschien al om je heen gezien: dames die zich wagen aan de boilersuits, oftewel overalls. Je zag ze op de catwalk vooral bij Stella McCartney, Alexa Chung, Dries van Noten, Isabel Marant en Hermès. Draag de boilersuit in combinatie met hoge hakken en je zal zien: overal waar je binnen komt is iedereen blown away.

