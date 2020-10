Onbedoeld zwanger? Voortaan kun je 24/7 terecht bij onbedoeldzwanger.info

Eén op de vijf vrouwen in Nederland raakt ooit onbedoeld zwanger. Dat kan behoorlijk schrikken zijn, zowel voor jou als de man in kwestie. Het nieuwe onafhankelijke platform onbedoeldzwanger.info biedt 24/7 hulp en informatie via telefoon en chat. Ook kunnen medewerkers doorverwijzen naar een passende partij voor een keuzehulpgesprek.

Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat jaarlijks 35.000 tot 57.000 vrouwen tussen de 25 en 49 jaar onbedoeld zwanger worden. Een onbedoelde zwangerschap kan iedereen overkomen. Van jong tot oud en van getrouwde stellen tot singles. Als je te maken krijgt met een onbedoelde zwangerschap, is de kans groot dat jij en/of je vriend, scharrel of man, net als anderen direct behoefte hebt aan een luisterend oor en informatie. Sommige mensen hebben behoefte aan professionele hulp om de keuzes die je hebt bij een zwangerschap te bespreken. Onbedoeldzwanger.info ondersteunt hierbij, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Informatie en steun voor vrouwen en mannen

Het ontdekken van een onbedoelde zwangerschap kan schrikken zijn. Zeker als je nog niet weet wat je kunt doen. Het informatiepunt biedt een luisterend oor en uitleg over de keuzes die je hebt: het kind zelf opvoeden, kiezen voor afstand ter adoptie, pleegzorg of de zwangerschap afbreken. Omdat het maken van een keuze moeilijk kan zijn, kunnen de medewerkers van onbedoeldzwanger.info je doorverwijzen naar een organisatie voor een keuzehulpgesprek bij jou in de buurt.

24/7 bereikbaar

Marieke van den Bogaard, telefonisch voorlichter bij het informatiepunt onbedoeldzwanger.info, ondersteunt vrouwen en mannen bij onbedoelde zwangerschappen en vertelt over het nieuwe informatiepunt: ‘Een zwangerschap wordt meestal ’s avonds of in het weekend ontdekt. Vaak is er meteen paniek. Ze willen informatie, hun verhaal kwijt en hulp. Dit ondersteunen we op het nieuwe informatieplatform. Via 0800 6160 en de chat zijn we altijd bereikbaar. Dit kan veel stress wegnemen, omdat de vrouwen en mannen niet tot de volgende werkdag hoeven wachten.’

Meer weten?

Kijk op onbedoeldzwanger.info, stel je vraag in de chat of bel het gratis nummer 0800 6160

Dit artikel is ontwikkeld in opdracht van de Rijksoverheid.