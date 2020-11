Jennie from the blog: ‘De tijd begint te tikken en daarom wil ik ook anderen inspireren te kiezen voor een plantaardige levensstijl.’

Jennie woont sinds mei met haar hond Cody in een houten huisje in het bos, in het zuiden van het land. Met VIVA’s Debby praat ze onder het genot van een plantaardig ontbijt over haar leven in de natuur, haar ontbijtgewoontes en haar plantaardige levensstijl.

DEBBY: ‘Vertel eens wat meer over jouw leven in de woods.

JENNIE: ‘Mijn chalet staat in een soort minidorpje met nog tweehonderd andere houten huisjes. Sinds ik daar mijn nieuwe leven heb, blog ik niet meer dagelijks, maar ben ik vooral bezig met het maken van weekvlogs. Ik probeer mijn volgers het buitenleven mee te laten beleven, neem ze mee op de avonturen die ik met mijn hond beleef. Dat is toch makkelijker met video. Verder focus ik me in mijn posts of video’s vooral op plantaardig eten, leven met minder haast en je leven invullen zoals jij dat wilt.’

Een plantaardige levensstijl is alles behalve een straf

DEBBY: ‘Wat motiveert jou om je in te zetten voor een plantaardige levensstijl?’

JENNIE: ‘Twee jaar geleden verdiepte ik me steeds meer in een plantaardige levensstijl en de positieve effecten die dat heeft op de aarde. Met alle kennis die ik na een tijdje had vergaard én de wetenschap dat ik een heel leuk en lekker leven kan hebben zonder dat ik dierlijke producten gebruik, ben ik destijds overgestapt op plant-based. Ik denk dat we eigenlijk niet heel veel anders meer kunnen. De tijd begint te tikken en daarom wil ik ook anderen inspireren te kiezen voor een plantaardige levensstijl. Ik probeer mijn volgers te laten zien dat een plantaardige levensstijl alles behalve een straf is. In mijn video’s vertel ik niemand wat hij moet doen, ik laat alleen zien wat voor lekkers ik eet en hoe je dat maakt. Ik eet bijvoorbeeld heel veel groenten. Zoals een lekkere linzenstoofpot met pompoen, spinazie en een plantaardige variatie op yoghurt. En laatst bakte ik een appelcake met een custardsausje op basis van amandeldrink, ook heel lekker.’

Veel voordelen

DEBBY: ‘En wat zijn wat jou betreft de voordelen van een plantaardige levensstijl?’

JENNIE: ‘Er zijn zeker lichamelijke voordelen. Ik merk dat ik lekkerder in mijn vel zit. Ik heb bijvoorbeeld minder last van buikpijn en een betere stoelgang sinds ik plantaardig eet; waarschijnlijk omdat ik lactose niet goed verdraag*. Ook varieer ik nu veel meer in mijn menu. Ik eet meer vezels en krijg voldoende vitaminen, mineralen en eiwitten binnen. Ik laat nooit zomaar iets weg, ik vervang het heel bewust en let erop dat ik de goede voedingsstoffen binnenkrijg.’

Debby en Jennie ontbijten met:

Overnight oats in een mason jar

Nodig (voor 2 personen):

500 ml Alpro Mild & Creamy Naturel No Sugars

50 g havermout

1 tl kaneel

50 g notenmix

1 in plakjes gesneden banaan

1 tl chiazaad

handje frambozen (bevroren)

Bereiding:

Mix de havermout, Alpro Mild & Creamy Naturel No Sugars, een handje frambozen en de kaneel in een kom*. Schenk in 2 jars een laagje van het havermengsel. Voeg een laagje banaan en noten toe. Schenk weer een laag havermengsel in de jars en top af met wat noten, chiazaad, frambozen en plakjes banaan. Laat een nacht in de koelkast staan.

*Tip: voeg een scheutje water toe om de overnight oats iets minder dik te maken.

‘Van mijn ontbijt maak ik echt een momentje’

DEBBY: ‘Hoe begin jij je dag? Neem je altijd de tijd voor het ontbijt?’

JENNIE: ‘Jazeker. Mijn basis is goed eten, goed slapen en genoeg bewegen. Als een van die drie dingen uit balans is, zit ik niet lekker in mijn vel. En als ik aan een van de drie wat minder aandacht besteed, heeft dat ook meteen effect op die andere twee. Ik maak echt een momentje van mijn ontbijt.’

DEBBY: ‘En wat maak je dan?’

JENNIE: ‘In de zomer en het voorjaar ontbijt ik meestal met een plantaardige variatie op yoghurt, granola en fruit. In de herfst en winter maak ik altijd een havermoutontbijt met Alpro haverdrink die ik opwarm in de melkopschuimer. Dan krijg je een heel lekker fluffy ontbijtje. En dan met banaan en ander fruit erbij. Dat is echt heel erg lekker.’

Disclaimer:

Plantaardige producten bevatten geen lactose waardoor ze licht verteerbaar zijn. Een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde leefstijl zijn belangrijk voor een goede gezondheid.